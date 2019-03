Frasi razziste Pogrebnyak | arriva la stangata per il russo

calcioweb.eu

(Di martedì 26 marzo 2019) Non si è fatta attendere la sanzione per Pavel, reo di aver utilizzatonel corso di un’intervista al “Komsomolskaya Pravda” che hanno scatenato la bufera sul centravanti. “Non capisco perché Ari abbia ricevuto un passaporto, è ridicolo vedere un giocatore di colore rappresentare la nazionale russa. Mario Fernandes è un grande giocatore ma nel suo ruolo abbiamo Smolnikov, possiamo fare a meno degli stranieri“, la frase incriminata.Oggi èta la decisione del Comitato Etico della federcalcio russa che ha sanzionato il calciatore con un’ammenda di 250.000 rubli (poco meno di 3.500 euro) e la squalifica, con la condizionale, fino al termine della stagione. I soldi della multa che pagheràsono destinati al finanziamento di progetti per combattere il razzismo.Scarica gratis o Aggiorna l’App ...

