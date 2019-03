Forti raffiche di vento | alberi caduti e tetti scoperchiati al centro nord | divampano gli

Meteo Toscana - Forti raffiche di vento : traghetti cancellati. Neve a bassa quota : A causa dell'allerta sono diversi i sindaci che hanno deciso di chiudere le scuole nelle province di Grosseto, Livorno e Pisa

L'Italia sferzata dal vento : chiuso un tratto dell'A2 - Forti raffiche a Roma : Il calo termico e la burrasca annunciati dalle previsioni sono arrivati sulla penisola: chiuso il tratto tra Sibari e Morano...

Forti raffiche di vento a Palermo : alberi caduti e cartelloni divelti : Forti raffiche di vento nelle scorse ore a Palermo: si registrano numerosi alberi caduti e cartelloni pubblicitari divelti. Le zone più colpite sono Mondello, Viale Regione siciliana e via Palmerino. Disagi anche a Termini Imerese. Sul posto i vigili del fuoco. L'articolo Forti raffiche di vento a Palermo: alberi caduti e cartelloni divelti sembra essere il primo su Meteo Web.

Forti raffiche di vento a Sondrio - alberi sradicati e disagi : Sondrio, 11 marzo 2019 - Era stato annunciato: da questa mattina, lunedì 11 marzo, Forti raffiche di vento stanno creando disagi a Sondrio e dintorni, ma non solo. In città attorno a mezzogiorno ...

Allerta Meteo Sardegna : previste Forti raffiche di maestrale e mareggiate : Il Servizio di Protezione Civile della Regione Sardegna ha diramato un Avviso di Condizioni Meteorologiche Avverse: dalla prime ore di domani, lunedì 11 marzo, a partire dalla zona settentrionale dell’Isola, è prevista una intensificazione della ventilazione di maestrale sulle coste esposte. A partire dalle 3 del mattino di domani e fino alla mezzanotte dello stesso giorno, il maestrale soffierà con intensità forte fino a toccare la ...

Maltempo in Calabria e Sicilia : mareggiate e scuole chiuse - danni e disagi per le Forti raffiche di vento : Temperature rigide ma situazione meteo in miglioramento in Calabria, dopo due giorni di forte Maltempo che ha creato danni e disagi. Nei campi il vento ha divelto serre e sradicato alberi, ed il gelo ha compromesso le colture, ma i danni si contano su tutto il territorio regionale. La circolazione dei treni è tornata regolare nel pomeriggio di ieri: i ritardi hanno raggiunto le 13 ore a causa dei binari ostruiti da alberi e da materiale di vario ...

Maltempo - Forti raffiche di vento e gelo. 4 morti nel Lazio : Da nord a sud, sull'Italia si è abbattuto un forte Maltempo. Nel pomeriggio di sabato 23 febbraio, a Capena, alle porte di Roma, un uomo - sbilanciato da una folata di vento, ha perso l'equilibrio ...

Neve e Forti raffiche di vento - allerta nel Centro-Sud. Tre persone - in Lazio - hanno perso la vita : Violente raffiche di vento, Neve e gelate. E poi, scuole chiuse, difficoltà negli spostamenti e collegamenti bloccati. In queste ore, a risvegliarsi al freddo, è stato il Centro-Sud. Dove, in provincia di Frosinone, il crollo di un muro per il vento ha travolto quattro persone, due delle quali hanno perso la vita. Secondo quanto riportato da Repubblica, nell'incidente ad Alvito, avrebbero perso la vita, sul colpo, Guido Albassi, un 71enne di ...

Forti raffiche di vento in Campania : alberi e pali abbattuti nel Salernitano : Forti raffiche di vento hanno provocato danni e numerosi disagi nelle scorse ore nel Salernitano: almeno 20 gli interventi dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Salerno per pali della luce e alberi abbattuti e coperture di edifici pericolanti. Criticità si registrano in tutta la provincia, in particolare nel Vallo di Diano, nella Valle dell’Irno e nell’Agro sarnese-nocerino. L'articolo Forti raffiche di vento in Campania: ...

Meteo Puglia : Forti raffiche di Maestrale e imponenti mareggiate : La saccatura artica giunta oggi sull'Italia sta apportando piogge, temporali e un progressivo calo termico sulle nostre regioni centro-meridionali. A partire dalle prossime ore e soprattutto nella...

Allerta Meteo Estofex per piogge torrenziali - grandine e Forti raffiche di vento sul Sud Italia : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato un’Allerta di livello 2 per il sud della Grecia, principalmente per nubifragi, grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e tornado. Allerta di livello 1 per il Sud Italia, la Tunisia, la Grecia e la Turchia per le stesse minacce. Le allerte si intendono formalmente valide fino alle 7 (ora Italiana) di domani, 6 febbraio. Un evento anticiclonico è responsabile ...