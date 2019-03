Fondazione Ente dello Spettacolo lancia ' Un lavoro da film'

Ginnastica - il presidente Tecchi in visita a Mattarella per i 150 anni di Fondazione della Federazione Italiana : Insieme al presidente federale presente anche una delegazione e il numero uno del Coni Malagò Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale il presidente del Coni, Giovanni Malagò, con una delegazione della Federazione Ginnastica d’Italia, guidata dal presidente, Gherardo Tecchi, in occasione – riferisce un comunicato – dei 150 anni di fondazione della Federazione. ...