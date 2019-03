Fiorella Mannoia | Claudio Santamaria | Sabrina Ferilli | l' addio dei vip al Movimento 5

huffingtonpost

(Di martedì 26 marzo 2019) Vip in fuga dal5 stelle. Dopo quasi dieci mesi di Governo insieme alla Lega, ilguidato dal vicepremier Luigi Di Maio perde a poco a poco l'appoggio dei volti noti che l'avevano sostenuto apertamente. L'ultima a farsi sentire è la cantantespiega: "Non mi pento mai di espormi, puoi sbagliare e non è la prima volta che lo faccio, ma non c'è pentimento nella speranza". La cantante romana prosegue: "Siamo contenti? Certo che no, ma sono più arrabbiata che pentita".A esprimersi contro ildopo un periodo di infatuazione, è stato anche Michele Riondino. L'attore che aveva pubblicamente affermato di aver votato i 5 stelle alle elezioni del 2018, ha detto di sentirsi tradito. In particolare Riondino ha sottolineato di non aver mandato giù le posizioni dei grillini su Tap, Ilva e Tav. E inoltre ...

