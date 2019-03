Finale Torneo Viareggio | Bologna-Genoa | dove vederla in Tv

Bologna-Genoa - Finale Torneo Viareggio 2019 : le probabili formazioni : Ormai ci siamo, mancano poco più di 24 ore: la 71ma edizione della Viareggio Cup, Torneo di calcio riservato alle formazioni giovanili, che ha visto al via 40 squadre, si concluderà domani, mercoledì 27 marzo, alle ore 15.00, quando si disputerà la finalissima che opporrà il Bologna, vincitore ieri in semiFinale contro i belgi del Bruges ai calci di rigore, al Genoa, che ha rimontato e battuto il Parma. Di seguito le probabili formazioni della ...

Torneo di Viareggio : Genoa in Finale - Parma battuto 3-2 : Genoa-Parma: 3-2 13' Adamoli, G,, 24' Tardivo, P,, 33' Camara, P,, 51' Szabo, G,, 88' Cleonise, G, 6 gol, tante emozioni e sorrisi alla fine tutti per i rossoblù: il Genoa infatti è la prima ...

Diretta Club Brugge Bologna/ Streaming video Rai : semiFinale Torneo Viareggio Cup : Torneo di Viareggio Cup 2019, Diretta Club Brugge Bologna: cronaca live della partita valida per la semifinale. Segui la partita in Diretta Streaming video.

Diretta Genoa Parma/ Streaming video Rai : 1semiFinale Torneo di Viareggio Cup 2019 : Diretta Genoa Parma: info Streaming video e tv Rai della 1semifinale del Torneo di Viareggio cup 2019. In palio il primo pass della finale del 27 marzo.

Torneo di Viareggio 2019 - quarti di Finale : Inter-Brugge 0-2 LIVE : Inter-Brugge 0-2 LIVE 5' aut. Gianelli, 83' Appiah INTER, 3-5-2, : Pozzer; Van Den Eynden, Nolan, Rizzo; Grassini, 72' Serpe,, Demirovic, 60' Colombini,, Schirò, Gianelli, Burgio, 64' Attys,; ...

Torneo di Viareggio 2019 - quarti di Finale : i risultati di oggi : il giorno dei quarti di finale alla 71Viareggio Cup: il programma si apre con l'Inter, che dopo aver superato il proprio girone al secondo posto, ha battuto agli ottavi la Rappresentativa Serie D ...

Calcio - Pontelungo. I granata sono in Finale di Coppa Liguria! Nell'ultimo atto del torneo troveranno la Caperanese : A contendere il trofei ai granata ci sarà la Caperanese , capace di ribaltare il 3-1 dell'andata, superando tra le mura amiche l'Anpi Sport e Casassa per 4-0

Indian Wells 2019 - Fognini e Djokovic eliminati in semiFinale nel torneo di doppio : Il ligure e il serbo numero uno del mondo hanno ceduto di misura, con il punteggio di 7-6, 5,, 2-6, 10-6 , in un'ora e 40 minuti di gioco, alla coppia di specialisti formata dal polacco Lukasz Kubot ...

Torneo di Viareggio 2019 : squadre partecipanti - data di inizio e Finale : Torneo di Viareggio 2019: squadre partecipanti, data di inizio e finale data inizio Torneo di Viareggio 2019 Il Torneo di Viareggio, ufficialmente noto come Viareggio Cup World Football Tournament – Coppa Carnevale, è un Torneo calcistico internazionale, organizzato dal Centro Giovani Calciatori di Viareggio che si svolge dal 1949. Le squadre più titolate, con 9 vittorie a testa, sono Juventus e Milan, con a seguire Fiorentina e Inter a 8 ...

Pallavolo – CEV Cup - la Yamamay E-Work Busto Arsizio punta alla Finale del torneo europeo : La Yamamay E-Work Busto Arsizio ha il DNA europeo: la finale di CEV Cup è la quinta in tornei continentali. Il CSM Alba Blaj è l’ultimo ostacolo Quarta finale di CEV Cup, quinta assoluta in Europa. alla storia oltre confine della Unet E-Work Busto Arsizio, targata Yamamay in Coppa, si è aggiunto da martedì sera un altro bellissimo capitolo: le farfalle di Marco Mencarelli si sono infatti qualificate per l’ultimo atto della ...

Baseball : ieri pomeriggio a Finale Ligure la selezione per il torneo delle regioni Under 12 - Foto - : Baseball Ligure attivo ieri sul campo di Finale Ligure dove si è svolta una selezione per individuare gli atleti Under 12 che parteciperanno al torneo delle regioni in rappresentanza della nostra ...

LIVE Ragusa-Sesto San Giovanni - Finale Coppa Italia 2019 in DIRETTA : sfida inedita tra le sorprese del torneo : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Ragusa-Sesto San Giovanni, atto conclusivo delle Final Eight della Coppa Italia 2018-2019 di basket femminile! La tre giorni di San Martino di Lupari sta regalando grande spettacolo e continue sorprese al fedele pubblico di tifosi ed appassionati. La Finale che assegnerà il primo trofeo della stagione vedrà l’una di fronte all’altra due formazioni capaci di sconfiggere nella giornata di ieri ...

ATP Acapulco – Le polemiche fanno bene a Kyrgios : l’australiano batte Zverev in Finale e si aggiudica il torneo messicano : Kyrgios incontenibile ad Acapulco: l’australiano manda al tappeto Zverev e si aggiudica la vittoria del torneo messicano E’ Nick Kyrgios il re di Acapulco. Il tennista australiano, nonostante le accese polemiche dopo la sfida con Rafa Nadal, da lui vinta, è riuscito a rimanere concentrato e a dimostrare in campo di che pasta è fatto, aggiudicandosi la finalissima andata in scena nella notte italiana. Kyrgios, numero 72 al ...