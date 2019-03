Filippine si ritirano dalla Corte penale internazionale dell’Aia | sono il secondo paese

ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 marzo 2019) Lesiritirate ufficialmente(ICC), diventando ilal mondo dopo il Burundi (2017) a lasciare il tribunale. La mossa, preannunciata un anno fa dal presidente Rodrigo Duterte, è diventata effettiva domenica allo scadere del termine tecnico di 12 mesi. LaSuprema delleha deciso di non contestare la decisione, nonostante l’appello degli avvocati per la difesa dei diritti umani.i promotori dell’uscita, il sistema giudiziario nazionale è sufficiente ad assicurare la tutela dei diritti del popolo filippino. A causare l’abbandono, la decisione della ICC di avviare indagini preliminari per verificare il ruolo del presidente Duterte e delle autorità di Manila nelle uccisioni di massa innescatecampagna antidroga avviata nel 2016.le organizzazioni internazionali, oltre ...

