Fescaaal 2019 | perché vale la pena partecipare al festival del cinema africano

(Di martedì 26 marzo 2019) La proiezione di Fiore gemello – storia d’amicizia e amore fra due adolescenti che lottano per riscattare la propria vita da un passato violento – ha aperto la 29esima edizione deldel, d’Asia e America Latina, importante appuntamento milanese, fino al 31 marzo, con ildi tre continenti (www..org). La regista Laura Luchetti ha scelto come attori due giovani, Kallil, arrivato dalla Costa d’Avorio e Anastasiya, nata in Ucraina, che hanno trasmesso qualcosa del loro vissuto personale ai protagonisti del film, Basim e Anna.Fiore gemello fa parte della sezione “Flash”, dedicata alle anteprime di registi affermati.Otto pellicole, fra le quali il coinvolgente Ancora un giorno, adattamento dell’omonimo capolavoro del giornalista e scrittore Ryszard Kapuściński, che racconta la liberazione dell’Angola negli anni 70 attraverso ...

