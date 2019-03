Fare pace La diplomazia di Sant’Egidio | affidarsi al dialogo per ricucire il mondo

ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 marzo 2019). Ladi. Forse poche volte come in questo caso il titolo del corposo volume curato dalla storico Roberto Morozzo della Rocca, ed edito da San Paolo, sintetizza bene il suo contenuto. Ma non solo.è davvero la perfetta sintesi dell’opera insostituibile realizzata, nei suoi primi 51 anni di vita, dalla Comunità difondata da Andrea Riccardi e oggi presieduta da Marco Impagliazzo. Non a caso questo movimento, fortemente sostenuto e incoraggiato da San Giovanni Paolo II, è conosciuto anche come “l’Onu di Trastevere”, il quartiere romano dove da sempre ha sede.Nel volume sono passate in rassegna le principali iniziative didi. Dal Mozambico all’Algeria, dal Guatemala al Burundi, dall’Albania al Kosovo, dalla Liberia alla Costa d’Avorio, dal Centrafrica al Togo, dalla Guinea Conakry al Niger. Senza dimenticare le ...

