Fake news | la senatrice Cattaneo “politica e scienza dovrebbero essere i primi alleati”

Elena Cattaneo - gli scienziati si alleino con la politica contro le Fake news : ... i saperi e le competenze devono accompagnare le decisioni pubbliche, gli scienziati affiancare la politica fino a diventarne i primi alleati. Se la scienza abbandonasse questa responsabilità si ...

"I Rom rapiscono i bambini" : caccia all'uomo in una banlieue di Parigi ma è una Fake news : Al momento sono una ventina le persone fermate dalla poliziafrancese e due gli agenti feriti a Seine-Saint-Denis. A scatenare la rabbia collettiva la voce di più presunti rapimenti di minori destinati al traffico di organi.

Il fascino irresistibile delle Fake news : Poi c'è una via intermedia, quella che il Nobel per l'economia Richard Thaler ha sintetizzato con la parola 'nudge': spinta gentile. Lo stato non impone nulla, ma sfrutta la pigrizia mentale dei ...

Il fascino irresistibile delle Fake news : Paolo Legrenzi, psicologo dell'università di Venezia, spiega perché il nostro cervello è attratto dalle bufale al convegno Unistem a Milano: "Creiamo, assorbiamo e diffondiamo balle con una naturalezza che deriva dalla nostra storia evolutiva". Il rischio? Finire sotto a una...

Andrea Purgatori : «La Storia come vaccino contro le Fake news» : «Ormai in un mondo dove si ragiona solo a tweet e talk, la nostra finisce per essere un'offerta eccentrica». Andrea Purgatori riparte dalle due colonne - la Storia come strumento per decodificare il ...

Fake news - tutelare la democrazia? Anche Fb e Google responsabili : Abbiamo un’esigenza. Anzi, un’emergenza: evitare di farci risucchiare da un buco nero senza più via di uscita. Perché questo è il rischio che stiamo correndo. Abbiamo infatti assistito negli ultimi anni ad uno stravolgimento dei metodi e degli strumenti comunicativi che ci hanno trasformato da spettatori a protagonisti Segui su affaritaliani.it

Borse - così le “Fake news” manipolano i mercati : Software che ingannano intelligenze artificiali. Sistemi automatizzati che creano finti flussi di negoziazione per modificare a piacimento le quotazioni. I mercati “iper-tecnologici” sono un habitat che agevola le false rappresentazioni. ...

Vaccini - Saccardi : “Con le Fake news il Paese è in pericolo” : L’affermazione del ministro della Salute, Giulia Grillo, sul fatto che sui Vaccini le persone vadano convinte e non forzate “è in teoria un’affermazione giusta, ma nella pratica abbiamo visto che con le fake news la convinzione delle persone si è abbassata e questo ha portato il nostro Paese in una condizione di pericolo. Quando non c’e’ modo di agire con la convinzione servono le norme che dicano da che parte ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta tre Fake news : è vero che Berlusconi non ha mai visto né conosciuto Imane Fadil? : E’ vero che adesso Matteo Salvini ci regalerà la Flat tax? E’ vero che Indro Montanelli era un pedofilo, razzista, violentatore perché aveva sposato una bambina in Etiopia? E’ vero che Silvio Berlusconi non ha mai visto né conosciuto Imane Fadil, morta tragicamente il 1° marzo e che come dice lui, la modella aveva raccontato solo cose inventate e fantasiose sulle famose “cene eleganti” di Arcore? Questa ...

Napoli : dal congresso la SIPREC lancia l'allarme sulle 'Fake news' : "Molti ritengono " afferma Evelina Flachi , specialista in scienza dell'alimentazione e presidente della Fondazione Italiana per l'Educazione Alimentare - che il livello di colesterolo sia dovuto ...

Medicina : allarme esperti - Fake news possono nuocere a salute : E ancora, 'molti ritengono - dice Evelina Flachi, specialista in scienza dell'alimentazione e presidente della Fondazione italiana per l'educazione alimentare - che il livello di colesterolo sia ...

Fake news dilaganti - è allarme : “Non solo leggende metropolitane - possono nuocere gravemente alla salute” : Il problema delle Fake news, vecchio come il mondo della comunicazione, ai tempi dei social media ha assunto una diffusione e delle peculiarità inedite anche nel campo della salute. Per questo medici ed esperti di comunicazione devono attrezzarsi per far fronte a questo fenomeno dilagate, che può provare gravi danni. L’argomento è stato affrontato anche nell’ambito di una tavola rotonda organizzata durante il congresso annuale della Società ...

Giornata mondiale dell’Acqua - 22 Marzo 2019 : 7 verità sull’acqua … per non bersi un mare di Fake news : sull’acqua, bene primario imprescindibile per la vita di tutti, gli italiani non hanno le idee chiare. Lo rivelano i risultati di un recente studio condotto da Eumetra1 nel nostro Paese che traccia uno scenario di preoccupante indifferenza. Un italiano su due manifesta scarso interesse per l’argomento, mentre si registra solo un 15% di super attenti. Disinteresse e disinformazione vedono proliferare luoghi comuni e falsi miti che alimentano ...

La tragica Fake news della sostituzione etnica : Umberto Eco è stato il più grande analista, nei suoi saggi e attraverso i suoi romanzi, delle bufale costruite ad arte per essere usate come strumento di lotta politica. O peggio, per giustificare la discriminazione e l'eliminazione di minoranze etniche o religiose.Nel suo romanzo "Il cimitero di Praga" svelava la trama ideata dalla polizia segreta dello zar di Russia per creare consenso attorno ai pogrom contro gli ebrei, basata ...