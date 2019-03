Fabrizio Corona è stato arrestato | ha violato le norme del Gip

Fabrizio Corona arrestato - la reazione di Nina Moric : Nella giornata di ieri Fabrizio Corona è tornato in carcere. Il motivo? Il magistrato di sorveglianza Simone Luerti ha deciso di sospendere come riporta l'Ansa l'affidamento terapeutico che gli era stato concesso, a causa di una serie di violazioni delle prescrizioni commesse dall'ex agente fotografico.A fine gennaio, il Tribunale di Sorveglianza di Milano aveva deciso che l'ex 're dei paparazzi' potesse continuare a scontare la pena ...

Pietro Senaldi - #90Secondi : "Perché a Fabrizio Corona e Cesare Battisti il carcere fa bene" : In fondo, il carcere fa bene a Cesare Battisti e a Fabrizio Corona. Al primo sono bastati pochi mesi in galera per ammettere le sue colpe e la responsabilità nei 4 omicidi per cui la giustizia italiana l'aveva condannato all'ergastolo. Un atto formale? Un modo per ottenere uno sconto di pena? Può es

Fabrizio Corona - anche Alda D'Eusanio lo umilia : "Vi dico io chi è davvero". La verità sull'Isola dei famosi : Recentemente era nel cast della Repubblica delle donne di Piero Chiambretti ed ora fa l' opinionista all'Isola dei famosi. Insomma Alda D' Eusanio sta vivendo una seconda giovinezza televisiva grazie alle reti Mediaset. «Mi stupisce moltissimo», dice la giornalista, «il mio ritorno in televisione,

Fabrizio Corona di nuovo nei guai : sospeso l'affidamento terapeutico : Fabrizio Corona è tornato di nuovo in carcere. La decisione è stata presa dal magistrato Simone Luerti che opera presso il Tribunale di Sorveglianza. L'ex re dei paparazzi è finito di nuovo nei guai per aver commesso diverse violazioni rispetto allo status di affidamento terapeutico cui era sottoposto. In primis non gli era permesso di lasciare la Lombardia fino al 30 marzo e non poteva partecipare a nessuna trasmissione televisiva. Invece, a ...

