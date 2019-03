F1 | UFFICIALE | Mick Schumacher esordirà con la Ferrari! Il figlio d’arte in pista per i

oasport

(Di martedì 26 marzo 2019) Ora èsarà al volante della Ferrari in occasione della prima giornata di Test F1 che seguiranno il GP del Bahrain in programma questo weekend. Dunque martedì 2 aprile ild’arte guiderà la Rossa sul circuito del Sakhir e farà il proprio esordio su una monoposto della massima categoria automobilistica con la stessa scuderia con sui suo padre Michael vinse cinque Mondiali. Il tedesco, che nel fine settimana sarà impegnato sulla stessacon la Formula 2, avrà così la possibilità di mostrare tutte le sue doti e di muovere i primi passi in vista di un possibile impegno a tempo pieno nel prossimo futuro.Il 20enne, Campione Europeo in F3, fa parte della Ferrari Driver Academy e ha convinto tutti a Maranello, ora c’è grande curiosità per vedere cosa saprà fare durante questi test in cui i vari team sono obbligati a schierare giovani piloti. ...

OA_Sport : #F1 UFFICIALE: Mick Schumacher esordirà con la Ferrari! Il figlio d'arte sarà in pista per i Test del Bahrein, appu… - MonteSan89 : RT @LiveGPit: #Formula1 Ufficiale la presenza di Mick Schumacher con Alfa Romeo Racing nei rookie test della prossima settimana in Bahrain - infoitsport : F1, ufficiale: Mick Schumacher proverà la Ferrari nei test in Bahrain -