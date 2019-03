Ex legale Fadil | pressioni da olgettine

Si smonta il giallo su Fadil. Pure il legale fa dietrofront : E adesso anche l'avvocato dei Fadil si tira indietro. A ventidue giorni dalla morte della supertestimone del caso Ruby, a teorizzare la morte per avvelenamento - più o meno radioattivo - sono rimasti praticamente da soli i familiari della ragazza, che però ora dovranno trovarsi un altro avocato, perché Paolo Sevesi, il legale che difendeva Imane nei processi per le cene di Arcore, spiega ieri che "non è il momento per fare la caccia alle streghe ...

Si cerca la verità sulla morte di Imane Fadil - ma il legale della famiglia lascia l’incarico : Visioni diverse con i parenti su come proseguire nell’iter giudiziario necessario per far luce sul decesso. Secondo le prime analisi non c’è evidenza di radioattività negli organi

Lascia il legale dei familiari di Imane Fadil per "vedute inconciliabili sulla linea difensiva" : Paolo Sevesi, il legale dei familiari di Imane Fadil, ha rinunciato al mandato difensivo dei suoi assistiti per "vedute inconciliabili sulla linea difensiva". La modella, testimone dei processi Ruby, era morta il primo marzo scorso dopo un mese di agonia nella clinica Humanitas di Rossano.La modella aveva detto di essere stata avvelenata, ma gli esami dell'istituto di Medicina legale di Milano hanno accertato che Fadil non è stata uccisa ...

Fadil - pm a istituto medicina legale : ANSA, - MILANO, 20 MAR - "Siamo qui per una riunione preparatoria e per prendere decisioni con i nostri consulenti": è quanto si è limitato a dire il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano arrivata ...

Imane Fadil - morta avvelenata?/ legale di Berlusconi 'Il suo decesso ci danneggia' : Imane Fadil è stata uccisa avvelenata? Gli inquirenti al lavoro per scoprirlo. Intanto oggi ha parlato l'avvocato di Silvio Berlusconi

Imane Fadil - legale di Berlusconi : "La morte nuoce a noi nel processo" - : Dopo il decesso della modella, le dichiarazioni della giovane verranno inserite direttamente negli atti del dibattimento senza che la difesa possa contro-esaminarle. Intanto si attende l'autopsia per ...

Processo Ruby Ter. "La morte di Imane Fadil nuoce alla difesa di Berlusconi" - dice il suo legale : "I medici dell'Humanitas -ha aggiunto Greco - hanno cercato di seguire tutte le ipotesi possibili in base alla scienza medica e ad una ad una le hanno scartate trovandosi davanti ad una situazione ...