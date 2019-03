Europee | M5S pubblica i profili dei 2 600 candidati | Il 70% ha una laurea

Il vip già trombato - il 'filo-complottisti' - il - quasi - ex sindaco : chi sono i candidati del M5s alle Europee : È infatti autore de 'Il mondo sotto chiave', un thriller che non manca di dare, a suo modo, credito a diverse teorie che potremmo definire complottiste. Presenti anche gli europarlamentari uscenti: ...

Elezioni Europee - M5s pubblica la lista dei candidati : sono 2.600 - il 70% è laureato : Il Movimento 5 Stelle dà il via alle parlamentarie, il sistema di voto online per scegliere i candidati in vista delle Elezioni europee. Le liste di pretendenti sono state pubblicate e comprendono più di 2.600 nomi: "Oltre il 70% dei candidati possiede una laurea, uno su sei il dottorato di ricerca e più di 1400 candidati vantano una conoscenza avanzata della lingua inglese scritta e parlata".Continua a leggere

Europee : candidati M5S - spunta fisico Cern 'complottista' 11 settembre/Adnkronos : ... si tratta di Daniele De Pedis, fisico del Cern di Ginevra, ma anche autore del libro 'Il mondo sotto chiave', un thriller sull'attacco al World Tride Center dove fantasia, politica reale, spionaggio ...

Europee - tra i candidati M5s un fisico complottista e l'ex Iena Giarrusso : De Pedis è autore del libro 'Il mondo sotto chiave', un thriller sull'attacco al World Tride Center dove fantasia, politica reale, spionaggio e soprattutto scienza -fisica e matematica- si ...

Sondaggi Europee - dopo settimane di crisi risale il M5s : torna davanti al Pd : dopo settimane di continuo calo, il Movimento 5 Stelle registra una leggera risalita nei Sondaggi, raggiungendo il 21,3% e tornando davanti al Pd. La rilevazione di Swg in vista delle elezioni europee continua a premiare la Lega che, nonostante una lieve perdita di consensi, rimane il primo partito con più di 12 punti di vantaggio su tutti gli altri.Continua a leggere

Sondaggi Europee - la Lega frena ma resta prima. Prosegue il duello M5s-Pd. E la sinistra sarebbe senza seggi a Bruxelles : Pd e M5s ancora appaiati, ma non oltre il 21 per cento. La Lega in calo sensibile, ma ancora prima con ampio distacco. Le variazioni nel Sondaggio settimanale di Swg per il TgLa7 sembrano scosse di assestamento dopo le tendenze tracciate nelle ultime settimane, per i Cinquestelle in calo (e più di un indizio è emerso anche alle elezioni regionali in Sardegna e Basilicata) e per il Pd in ripresa rispetto alla crisi coincisa con le elezioni ...

Europee - leadership M5S a rischio. E Di Maio cerca ancora Di Battista : ' Certo che Luigi è sotto tiro ed è a rischio ma lo è praticamente dal giorno dopo la formazione del governo '. Lo ha confidato una persona molto vicina al leader del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio ...

Lega-M5s - nuove tensioni tra Basilicata ed Europee | Di Maio : "Salvini ci graffia - noi no" : Ventisei maggio: è su questo giorno che ormai si concentrano le nubi sul governo giallo-verde. Il voto lucano conferma il trend in ascesa della Lega e del centrodestra e registra, al di là del fatto che siano il primo partito, un ulteriore riduzione di consenso per il M5s rispetto alle Politiche

Di Maio invoca la candidatura di Di Battista alle Europee. M5s ci spera : Così brusco e diretto non era stato mai: "Questo è il momento di non mollare, non ci sono viaggi da fare". Luigi Di Maio, adesso, con l'aria di chi si è spazientito, senza nominarlo chiede ad Alessandro Di Battista, via Facebook, di tornare in campo. I contatti tra i due sarebbero costanti e queste parole, secondo qualcuno, risuonano come un invito a candidarsi alle Elezioni europee, non solo a impegnarsi nella campagna ...

Sondaggi elettorali Bidimedia : Europee - il Pd supera un M5S in crisi : Sondaggi elettorali Bidimedia: europee, il Pd supera un M5S in crisi Allarme rosso in casa Movimento 5 Stelle. Secondo l’ultimo Sondaggio Bidimedia realizzato tra il 16 e il 20 marzo, alle prossime europee i pentastellati raccoglierebbero il 21,1% dei consensi. Lo 0,1 in meno rispetto a quanto ottenuto alle elezioni continentali del 2014. Di Maio ha più volte indicato il 21,2% come la soglia di sbarramento del Movimento. Andare sotto ...

Bruno Vespa - Lega e M5s sempre più distanti - dopo le elezioni Europee si tornerà al voto : "Il Movimento 5 stelle sta cambiando pelle", "Virginia Raggi a Roma (nove assessori cambiati in mille giorni, uomini chiave arrestati o indagati) e Chiara Appendino a Torino sono molto provate", rivela Bruno Vespa nel suo editoriale su Il Giorno. E in questo scenario "Luigi Di Maio è una persona div

Sondaggi elettorali - alle Europee crollo del M5s : è sotto il 20% - staccato anche dal Pd : Continua il crollo del Movimento 5 Stelle nei Sondaggi. Una rilevazione di Euromedia Research prende in considerazione le intenzioni di voto in vista delle elezioni europee e i Cinque Stelle si attestano al di sotto del 20%, per la prima volta dopo anni. Vengono staccati anche dal Pd, ora un punto sopra. La Lega rimane primo partito con netto vantaggio su tutti gli altri.Continua a leggere

M5s - ex sindaco di Ragusa critico col Movimento : dice no alle Europee : In politica come nella vita fare la cosa giusta non vuol dire fare sempre la cosa che rende felici". Secondo l'ex sindaco pentastellato, il Movimento deve riprendere il contatto con i territori da ...

Giuseppe Conte - il premier a capo di una Lista civica nazionale per le Europee : la mossa disperata M5s : Gli strateghi del Movimento Cinque Stelle sono alle prese con una delle più gravi crisi di consensi, da quando almeno il partito di Luigi Di Maio è al governo alleato con la Lega. Il vicepremier grillino è riuscito a far crollare il M5s nel giro di un anno, facendosi addirittura raggiungere e supera