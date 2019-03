Euro 2020 | da Pinocchio a Skillzy | 40 anni di mascotte

Italia - Liechtenstein - Qualificazioni Europei 2020 : come vederla in tv e Streaming : Dopo il successo contro la Finlandia, l'Italia di Mancini deve mantenersi concentrata e coesa come nella prima giornata di Euro 2020.

Qualificazioni Euro 2020 - Norvegia-Svezia : si punta sull'«1» : Per la cronaca, l'ultimo successo norvegese risale al 2004, allora finì 3-0, risultato che replicato domani pagherebbe 25 volte la scommessa. È terminato invece in pareggio l'ultimo scontro diretto, ...

Pallamano - Qualificazioni Europei 2020 : i convocati dell’Italia per la doppia sfida con la Slovacchia : L’Italia è pronta per affrontare la Slovacchia in un doppio confronto determinante per la qualificazione agli Europei 2020 di Pallamano maschile. Gli azzurri scenderanno in campo il prossimo 10 aprile a Faenza mentre quattro giorni dopo saranno impegnati in trasferta a Povazska Bystrica. Il CT Riccardo Trillini ha convocato 20 atleti che si ritroveranno il 4 aprile proprio a Faenza. La lista andrà poi ridotta a 18 giocatori in vista delle ...

Karate - i ranking olimpici alla vigilia degli Europei. Al momento quattro italiani qualificati a Tokyo 2020 : Giovedì inizieranno a Guadalajara (Spagna) gli Europei di Karate. Questa rassegna continentale sarà una tappa fondamentale nel percorso di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, visto che verranno assegnati punti pesanti per il ranking olimpico, che mette a disposizione 32 posti per la prossima rassegna a cinque cerchi. Andiamo quindi ad analizzare la situazione attuale degli azzurri, scoprendo i ranking olimpici alla vigilia degli ...

DIRETTA ITALIA LIECHTENSTEIN/ Info streaming Rai : l'arbitro Kirill Levnikov - Europei 2020 - qualificazioni - : DIRETTA ITALIA LIECHTENSTEIN, qualificazioni Europei 2020: cronaca live della partita valida per il gruppo J. Partita in DIRETTA streaming video.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EuroPEI 2020/ Classifiche : focus sugli Azzurri - diretta gol : RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2020: martedì 26 marzo si completa la seconda giornata dei gironi, torna in campo l'Italia che ospita il Lichtenstein.

Mediaset - 1 - 3 milioni di telespettatori per le qualificazioni a Euro 2020 : Ascolti qualificazioni Euro 2020 – Si è chiuso con Francia-Islanda il primo round delle qualificazioni a Euro 2020 sulle reti Mediaset. La tv di Cologno Monzese ha trasmesso in diretta e in chiaro quattro incontri tra il 22 e il 25 marzo. Il Biscione sta puntando sul calcio in chiaro dopo gli ottimi risultati ottenuti […] L'articolo Mediaset, 1,3 milioni di telespettatori per le qualificazioni a Euro 2020 è stato realizzato da Calcio ...

Qualificazione Euro 2020 - Italia-Liechtenstein in diretta su Rai1 : Dopo il 2-0 di Udine contro la Finlandia, l'Italia di Roberto Mancini torna in campo, stasera, allo stadio Tardini di Parma, per affrontare il Liechtenstein nel secondo match di Qualificazione al Campionato Europeo del prossimo anno. La gara, con calcio di inizio alle ore 20.45, sarà trasmessa in diretta da Rai1 con telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro; da bordocampo Alessandro Antinelli. Dalle ore 20.00 su Raisport HD ...

Qualificazioni Euro2020 : Quagliarella e Kean in attacco contro il Liechtenstein : Dopo la bella vittoria per 2-0 (reti di Barella e Kean) conquistata sabato ad Udine contro la modesta Finlandia, l'Italia di Roberto Mancini si appresta ad affrontare stasera, al Tardini di Parma, l'ancor più modesto Liechtenstein guidato dall'islandese Helgi Kolviosson, il quale, in conferenza stampa, ha detto che l'obiettivo della squadra sarà quello di far punti, ma che sarà molto difficile. Infatti il tecnico islandese ha affermato, tra ...

Euro 2020 - Inghilterra : in Montenegro ululati e insulti - è caso razzismo : Il ministro dello sport Mims Davies si è detta 'molto orgogliosa dei calciatori che sono scesi in campo, capaci di una grande prestazione nonostante inaccettabili episodi di razzismo. L'Uefa adesso ...

Italia-Liechtenstein - probabili formazioni e ultime Qualificazioni Euro 2020 : ITALIA LIECHTENSTEIN, formazioni: Quagliarella si riprende l’azzurro – Si torna in campo per la seconda partita di qualificazione a Euro 2020. Dopo la rassicurante vittoria all’esordio di questo girone l’Italia vuole centrare al Tardini di Parma i secondi 3 punti del suo raggruppamento. La Finlandia è stata archiviata con un bel 2-0 che ha messo […] L'articolo Italia-Liechtenstein, probabili formazioni e ultime ...

Euro 2020 : l'Italia cerca la conferma con il Liechtenstein : Soffia forte il vento alle spalle di questa nazionale targata Roberto Mancini. Risorta dalle ceneri del mancato mondiale, è bastata la convincente prova di sabato contro la Finlandia, per far ...

Quote Italia-Liechtenstein - i pronostici del match di qualificazione a Euro 2020 : Nel secondo turno di qualificazione a Euro 2020 gli azzurri sfidano in casa il Liechtenstein, suo avversario nel Gruppo J insieme a Finlandia, Armenia, Bosnia e Grecia. Mentre l'Italia ha vinto e ...