Esame di Maturità, nella simulazione della prima prova del 26 marzo Pirandello e Montale (Di martedì 26 marzo 2019) Quali tracce sono uscite nella nuova simulazione della prima prova d'italiano della Maturità 2019? Oggi, martedì 26 marzo, gli studenti dovranno scegliere tra le tre tipologie e completare il compito in 6 ore. Tra gli autori e le tematiche scelte ci sono Eugenio Montale, Luigi Pirandello, il Made in Italy, la nostalgia e il viaggio.



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di martedì 26 marzo 2019) Quali tracce sono uscitenuovad'italiano2019? Oggi, martedì 26, gli studenti dovranno scegliere tra le tre tipologie e completare il compito in 6 ore. Tra gli autori e le tematiche scelte ci sono Eugenio, Luigi, il Made in Italy, la nostalgia e il viaggio.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

fanpage : Esame di #Maturità, nella simulazione della prima prova del 26 marzo Pirandello e Montale - CorriereUniv : Ecco l'ultima simulazione per la #Maturità2019 #scuola #esame #nopanic - _chnlariana_ : RT @aurora_pasini: L’hanno chiamato “Esame di Maturità” perché: “metodo per far finire 5 anni di liceo nel cesso come se nulla fosse annien… -