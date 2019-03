Enorme pesce ritrovato su una spiaggia in Australia | è il Mola mola | il pesce osseo più

meteoweb.eu

(Di martedì 26 marzo 2019) Undallo strano aspetto è stato scoperto da due pescatori sullaal Coorong National Park, 80km a sud della città di Adelaide, nel sud dell’. Illuna () è stato individuato alla foce del fiume Murray da Steven Jones e Hunter Church. Jones inizialmente aveva pensato che si trattasse di un pezzo di legno. Linette Grzelak, compagna di Jones che ha postato le foto sui social, ha scritto che ilè stato descritto come “estremamente pesante” e dalla “pelle coriacea come un rinoceronte”. Jones, pescatore da anni, sapeva di cosa si trattava, ma non ne aveva mai visto uno nella vita reale, ha spiegato Grzelak. National Parks Southha dichiarato che questi pesci sono i pesci ossei più grandi del mondo, che possono arrivare a pesare più di un’auto.Il, scoperto solo nel 2017, si trova nelle acque marine temperate, si nutre ...

