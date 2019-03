Energia e innovazione | il Liceo Scientifico Antonelli di Novara vince la sfida nazionale

meteoweb.eu

(Di martedì 26 marzo 2019) 50 studenti provenienti da diverse regioni d’Italia hanno partecipato a una “due giorni” in cui hanno messo alla prova le proprie capacità di analisi, progettazione, creatività eper aggiudicarsi la National Sci-Tech Challenge, ladel programma didattico sviluppato a livello europeo da Junior Achievement e dal gruppo ExxonMobil per avvicinare gli studenti delle scuole superiori al mondo STEM (acronimo di Science, Technology, Engineering, Mathematics).L’obiettivo del programma Sci-Tech Challenge è quello di trasmettere ai ragazzi l’importanza del continuo progresso della ricerca e dell’tecnologica, e di stimolarli nel considerare percorsi di studio e di carriera in campo STEM per partecipare, da protagonisti, alla soluzione delle prossime sfide in campo energetico.Nel corso degli anni, il programma Sci-Tech Challenge – giunto quest’anno ...

E_Futura : RT @AsjamenoCO2: Ogni mld€ speso in carbone produce 5mila posti di lavoro ogni mld in rinnovabili ne crea 15mila: #PianoEnergiaClima rilanc… - pauligurize : RT @CRFVG: ?? Convegno Green in Sala Tessitori La Direzione centrale ambiente-energia del FVG, ha promosso, in Sala Tessitori del Consiglio… - brizio_r : RT @EdisonNews: #MarcBenayoun: 'Oltre €2 mld di investimenti nei prossimi 3 anni, 90% in Italia e orientati sugli assi del Piano #Energia #… -