È il momento di Showtime Apple lancia il suo canale

(Di martedì 26 marzo 2019) "It's". Non c'è altro modo di definire il giorno in cui il mondo della tv sta per vivere una nuova rivoluzione, forse definitiva. Perché lo slogan cheha impresso sugli inviti alla conferenza ieri allo Steve Jobs Theater non lascia spazio a dubbi: conTv+ la Mela è cambiata, definitivamente. E la tv diventa il nuovo campo di battaglia delle grandi company tecnologiche, spostando il prodotto ad un livello inferiore, quello di essere un mezzo per veicolare il nuovo business. È la vittoria della formula Netflix, che ha invaso il mondo con i suoi contenuti ed ha convinto la concorrenza che questo è il futuro. Pagare per vedere e non solo per subire la messa in onda, tant'è che in Italia perfino Sky la regina delle pay tv ora pubblicizza i suoi abbonamenti sul digitale terrestre con la formula "esci quando vuoi senza penali", la stessa della sua piattaforma streaming Now ...