E’ il giorno di Italia-Liechtenstein | appuntamento live su Raiuno

Il giorno della grande alleanza Italia-Cina. Firmato il memorandum : Dopo i ricevimenti al Quirinale e nei palazzi delle istituzioni, per il presidente cinese è il giorno degli accordi; firma 29 intese con il presidente del Consiglio Conte. Pesano sul cosidetto ...

Secondo giorno italiano per Xi Jinping : oggi attesa la firma del memorandum : Dopo il commiato con Mattarella e l'incontro con Conte, il presidente cinese volerà a Palermo per una breve visita

Il giorno della grande alleanza Italia-Cina - Mattarella : 'reciprocità nel commercio ma anche sui diritti' : Dopo i ricevimenti al Quirinale e nei palazzi delle istituzioni, per il presidente cinese è il giorno degli accordi con la la firma con il presidente del Consiglio Conte di 29 intese. Sul cosidetto ...

Matteo Renzi di nuovo premier - il nuovo Pd lo umilia : 'Non è all'ordine del giorno della politica italiana' : L'ipotesi, spiega Andrea Martella , responsabile della comunicazione sui social del Pd scelto dal neo-segretario Nicola Zingaretti , 'Non è all'ordine del giorno della politica italiana'. Le parole ...

Matteo Renzi di nuovo premier - il nuovo Pd lo umilia : "Non è all'ordine del giorno della politica italiana" : Più che rimosso, Matteo Renzi è stato umiliato ancora dal "nuovo" Pd. L'intervista al suo fedelissimo Luca Lotti su Repubblica di venerdì ha rilanciato l'ipotesi di una nuova futura candidatura a Palazzo Chigi dell'ex premier, oggi "senatore semplice" e sempre più lontano dalla stanza dei bottoni de

Il giorno della grande alleanza Italia-Cina : Dopo i ricevimenti al Quirinale e nei palazzi delle istituzioni, per il presidente cinese è il giorno degli accordi commerciali con la la firma con il presidente del Consiglio Conte di 29 intese. Sul ...

Scacchi - Europei 2019 - 5a giornata : quartetto al comando alla vigilia del giorno di riposo. Italiani in chiaroscuro - recuperano Basso e Valsecchi : Sono in quattro a occupare, dopo cinque turni, la testa della classifica dei ventesimi Campionati Europei individuali di Scacchi in corso di svolgimento a Skopje, Macedonia del Nord. Si tratta dell’israeliano Maxim Rodshtein, dell’ungerese Ferenc Berkes, del russo Kirill Alekseenko e del polacco Kacper Piorun, oggi tutti vincitori ai danni di avversari meno quotati. Dietro di loro, a mezzo punto, c’è l’enorme gruppo con ...

Le notizie del giorno – Juve - sospiro di sollievo per Ronaldo. Italia - Chiesa lascia il ritiro : Le notizie del giorno – Era attesa per oggi la sentenza dell’Uefa riguardante il gesto di Cristiano Ronaldo nel corso del ritorno degli ottavi di Champions League tra Juventus e Atletico Madrid. Nessuna squalifica per il portoghese, che paga la stessa “pena” già inflitta a Simeone la settimana prima: multa di 20 mila euro. Il calciatore sarà dunque a disposizione di Allegri per l’andata contro ...

Il giorno di uscita ufficiale del Samsung Galaxy S10 5G : quanto toccherà ancora aspettare in Italia : Non ci sono più dubbi sulla prima data di uscita del Samsung Galaxy S10 5G, visto che l'appuntamento è stato appena ufficializzato dal produttore. Nella giornata di ieri, avevamo indicato il mese di aprile come quello decisivo per il lancio negli Stati Uniti e ora l'azienda ha fatto sapere che il prossimo 5 aprile le vendite del device partiranno in Sud Corea. la madrepatria del grosso marchio farà da apripista del top di gamma con supporto ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Sebastian Frey - tante esperienze in Italia : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘L’uomo del giorno’, giornata importante per gli appassionati di calcio, è il compleanno di Sebastian Frey. E’ stato un ottimo portiere, ha iniziato la carriera al Cannes, viene notato dall’Inter che lo porta in Italia. Poi l’esperienza al Verona ed il ritorno in nerazzurro, poi indossa altre maglie importanti come quelle di Parma, Fiorentina e ...

Biathlon - tutte le medaglie vinte dall’Italia ai Mondiali di biathlon. 2 ori in un giorno dopo 22 anni di digiuno : Ad inizio rassegna le medaglie iridate dell’Italia del Biathlon nella storia erano 22, oggi, a Mondiali conclusi, sono 27: l’oro mancava dal 1997, dopo 22 anni ne sono arrivati due tutti insieme, a distanza di meno di tre ore l’uno dall’altro. Ecco tutti i podi degli azzurri nella storia dei Mondiali di Biathlon: 1979 Ruhpolding (Ger) – Bronzo Luigi Weiss 10 km sprint maschile 1985 Ruhpolding (Ger) – Bronzo ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Nicolas Anelka - esperienza negativa in Italia : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘L’uomo del giorno’, giornata importante per gli appassionati di calcio, è il compleanno di Nicolas Anelka. E’ stato un ottimo attaccante, ricopre il compito di consulente nello staff del Roda ed è stato campione d’Europa con la Francia nel 2000. Giocava prevalentemente come seconda punta, l’esperienza più importante è stata con la maglia del ...

Chef - pasticcieri - gelatai e pizzaioli 'In Cibum' forma nel Mezzogiorno gli ambasciatori del gusto italiano : View Larger Image Chef, pasticcieri, gelatai e pizzaioli 'In Cibum' forma nel Mezzogiorno gli ambasciatori del gusto italiano ESPERIENZE e opportunità di lavoro, un connubio che nasce dalla ...

Incidente Ethiopian - Conte : per l'Italia oggi è giorno di dolore : Roma, 10 mar., askanews, - "oggi è un giorno di dolore. Nell'aereo della Ethiopian Airlines precipitato dopo il decollo da Addis Abeba vi erano anche nostri connazionali. Ci stringiamo tutti ai ...