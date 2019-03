Dopo la Casa di Carta torno in tv Sarò un simpatico traditore Nuovo

ISRAELE - RAID CONTRO HAMAS SU GAZA/ Video - offensiva Dopo razzo contro casa Tel Aviv : razzo da GAZA su Tel Aviv: colpita una casa, 7 feriti. Il presidente Netanyahu ha lasciato gli Usa; pronta offensiva contro HAMAS sulla Striscia

Reggio Emilia - bimbo di 6 mesi morto dissanguato Dopo circoncisione in casa : “Si cerca santone” : Un nuovo caso di neonato morto dopo la circoncisione in casa si è verificato a Reggio Emilia: il piccolo, di 6 mesi e di origine ghanese, è deceduto lo scorso novembre per dissanguamento, ma l'episodio è venuto a galla solo ora, dopo l'episodio di Scandiano. A praticare l'operazione sarebbe stato un santone che, iscritto nel registro degli indagati, si è reso irreperibile.Continua a leggere

Bologna - indagati i genitori del bimbo di 5 mesi morto Dopo la circoncisione : “Non fatelo a casa” : La mamma e il papà del bimbo di 5 mesi morto a Bologna in seguito ad una circoncisione praticata in casa risultano indagati, in attesa dei risultati dell'autopsia che aiuterà gli inquirenti a ricostruire l'esatta dinamica della tragedia. Il ministro della Salute, Giulia Grillo: "Esistono dei protocolli e medici che possono aiutare le famiglie a fare le cose come devono essere fatte. Non fatelo in casa, non rischiate".Continua a leggere

Bologna : bambino muore Dopo circoncisione fatta in casa : A Reggio Emilia, sabato 23 marzo è avvenuta una terribile tragedia ad un neonato di appena 5 mesi. Il bambino è morto a seguito di una circoncisione fatta in casa dai suoi genitori. Secondo le prime indagini degli inquirenti il bambino, di origine ghanesi, sarebbe andato in arresto cardiaco dopo aver subito "l'operazione domestica" effettuata da sua madre e suo padre. Sul posto della sciagura sono arrivati prontamente i carabinieri e i soccorsi ...

Bimbo di 5 mesi morto Dopo circoncisione in casa : La Procura di Reggio Emilia ha aperto un'inchiesta ipotizzando il reato di omicidio colposo: sembra che siano stati i...

Reggio Emilia - neonato muore Dopo circoncisione in casa : Reggio Emilia, 24 mar., LaPresse, - Un neonato di 5 mesi è morto dopo essere stato circonciso in casa. La famiglia del piccolo, deceduto nella notte tra venerdì e sabato all'ospedale Sant'Orsola di ...

Bologna - arresto cardiaco Dopo circoncisione in casa : morto bimbo di 5 mesi : Un bimbo di cinque mesi è morto nella notte tra venerdì e sabato all'ospedale Sant'Orsola di Bologna dove è arrivato venerdì pomeriggio da Scandiano (Reggio Emilia) in condizioni disperate a causa di un intervento di circoncisione fatto in casa dai genitori, di origine ghanese. Sul caso la Procura reggiana ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico del padre 40enne e della madre, trentenne.--La salma del piccolo è ora a disposizione ...

Reggio Emilia - bimbo di cinque mesi muore Dopo circoncisione in casa : Il piccolo era stato portato in condizioni disperate al policlinico di Bologna. Inchiesta per omicidio colposo

Bambini morti Dopo essere caduti dal balcone : erano da soli in casa con il papà - la madre lo descrive come un “padre amorevole” : Sono stati sentiti separatamente dagli inquirenti, in Questura, i genitori dei due Bambini di origine keniota di 14 e 10 anni morti questa mattina alla periferia di Bologna dopo essere precipitati dall’8° piano del balcone di casa, in un condominio in via Quirino di Marzio. Al momento del tragico volo dei due fratellini, il papà era solo in casa con loro: agli inquirenti sta ripetendo che si tratta di una disgrazia, che si trovava in ...

Bologna - morti due fratellini africani Dopo un volo dall'ottavo piano - erano in casa con il padre : Una vicenda drammatica quella accaduta a Bologna intorno alle 10 di questa mattina. Due fratellini di origine africana sono precipitatati dall'ottavo piano di un palazzo di via Quirino di Marzio e sono morti sotto gli occhi di chi ha assistito alla scena. Non si conoscono ancora i motivi che hanno p

Mistero sui due fratellini morti Dopo esser caduti dal balcone : il padre era solo in casa con i figli : Mistero sui due fratellini morti dopo esser caduti dal balcone: i piccoli, di 11 e 14 anni, sono deceduti sul corpo. Si indaga sulle causa: pare che il padre dei due ragazzini caduti dall’ottavo piano di un palazzo della periferia era solo in casa con loro al momento del fatto. La madre, invece, pare che fosse al lavoro e sono stati i poliziotti ad avvisarla della tragedia. L’uomo è stato portato in Questura per accertamenti e, in ...

Donna soffocata in casa a Milano con un cuscino Dopo una lite - il compagno arrestato sulle scale : Un uomo di 48 anni è stato fermato dalla squadra mobile di Milano per l'omicidio di Roberta Priore, 53 anni, trovata morta il 19 marzo in via Piranesi. Gli uomini della polizia lo avevano già individuato e avevano raccolto le sue dichiarazioni ieri sera: si tratta dell'ex compagno della Donna. Come riporta Il Corriere della Sera, l'uomo è stato preso in custodia mentre si trovava ancora nel palazzo in cui si è ...

Dopo la direttiva di stop del Viminale la nave ha tirato dritto. La missione legata a Sinistra Italiana. La guida Luca Casarini : Un mondo che si oppone in maniera netta a Matteo Salvini e che fa della battaglia sui migranti il cuore della sua azione. Lo stesso Fratoianni è stato più volte sulla navi ong, così come Erasmo ...

El Embarcadero su Rai2 diventa Il molo rosso - da aprile la serie con Alvaro Morte de La Casa di Carta : nuova scommessa Dopo il flop Suburra : Arriva El Embarcadero su Rai2, ma si chiamerà Il molo rosso: cambia nome la serie spagnola con Alvaro Morte, già protagonista del cult di Netflix La Casa Di Carta, qui in una nuova veste per questo progetto distribuito in Spagna da Movistar+. Il direttore di Rai2 Carlo Freccero aveva già "attenzionato" i creatori de La Casa di Carta, sostenendo nella conferenza stampa di presentazione della sua nuova direzione di Rai2 di trovare inconcepibile ...