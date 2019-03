Dopo la Basilicata | Salvini sonda la Lega da sola per il Piemonte

Luigi Di Maio - Silvio Berlusconi e Nicola Zingaretti. Le pagelle di Becchi Dopo la Basilicata : chi sprofonda : Le elezioni di domenica in Basilicata si possono leggere sostanzialmente sotto cinque aspetti. Il primo. La corsa inarrestabile della Lega, che cinque anni fa in terra lucana neppure s’era candidata. E l’anno scorso, alle politiche del 4 marzo, aveva ottenuto il 6,3%. Domenica ha portato a casa il 1

Dopo il voto in Basilicata l'Italia del 4 marzo non c'è più : Proprio la regione più continuista d'Italia, passata dal pluridecennale assetto di potere democristiano di Emilio Colombo a un altro pluridecennale assetto di potere del centrosinistra, franato nella sua versione feudataria e dinastica, certifica un "grande cambio". l'Italia del 4 marzo non c'è più, archiviata nell'immobilismo di una "strana alleanza", mai diventata una "coalizione politica" ora che si è esaurita la ...

Dopo 24 anni - cambio della guardia in Basilicata. Bardi (centrodestra) : “Lucani hanno risposto presente” : 2.29 "I lucani hanno risposto 'presente'. La Basilicata e' pronta al cambiamento. Oggi abbiamo scritto la storia di questa regione". Cosi' a caldo Vito Bardi, il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Basilicata. "Saro' il presidente di tutti quanti i lucani", dice gia' Bardi dato vincitore dalle proiezioni e dai primissimi dati reali. "Dopo tanti anni di governo di centrosinistra, il centrodestra ha scelto la via del riscatto ...