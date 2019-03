Dopo 4 anni di silenzio | Madonna esce col nuovo singolo

Giro di sicilia Dopo 42 anni : da Catania a Milazzo e da Caltanissetta a Ragusa : Quattro tappe per 708 chilometri complessivi. Ritorna dopo 42 anni il Giro di sicilia di ciclismo organizzato da 'La Gazzetta dello Sport.

Alanis Morissette è incinta a 44 anni e incide nuova musica - Dopo il terzo figlio arriva un album di inediti? : Alanis Morissette è incinta a 44 anni e mostra orgogliosa in una foto il suo pancione, ma anche il microfono dal quale non intende separarsi: la popstar icona degli anni Novanta sta infatti lavorando ad un nuovo progetto musicale (non è chiaro se un singolo o un vero e proprio disco), mentre porta avanti la sua terza gravidanza. La cantante ha annunciato su Instagram di essere alle prese con "qualcosa di nuovo": un messaggio dalla doppia ...

2.500 anni Dopo - abbiamo scoperto che Erodoto aveva ragione : È stata trovata un'imbarcazione dell'antico Egitto che lui aveva descritto approfonditamente, attirando i dubbi e lo scetticismo degli studiosi

Goriano Sicoli - tra i vicoli ricostruiti dieci anni Dopo foto : "Hanno lavorato tecnici e imprese locali" sottolinea Marganelli: una economia che è rimasta qui. "Per quanto riguarda la ricostruzione pubblica , purtroppo la burocrazia ci attanaglia. Però almeno ...

'Gomorra 4' - Salvatore Esposito e Marco D'Amore si raccontano : 'Dopo 6 anni insieme sul set siamo diventati fratelli' : Salvatore Esposito e Marco D'Amore sono il protagonista e il regista esordiente di Gomorra 4 che andrà in onda da venerdì su Sky Atlantic per 12 episodi. I due sono diventati fratelli nei sei anni che ...

Alle prese con 8 figli - dimenticano la piccola di 2 anni al parco : se ne accorgono 14 ore Dopo : Entrambi credevano che la figlioletta di appena due anni e mezzo fosse al sicuro da parenti ma in realtà la coppia di genitori aveva dimenticato la bimba al parco e per ben quattordici ore non se ne è accorta. È la storia che arriva da West Palm Beach, nello stato della Florida, negli Stati Uniti, dove la piccola è stata avvistata da diversi passanti mentre vagava da sola in un noto parco pubblico della città. L'incredibile distrazione dei ...

Vizio di forma - processo Dopo 16 anni : TORINO, 25 MAR - Sedici anni fa un giudice del tribunale di Torino, dopo avere rilevato un 'Vizio di forma', assolse e scarcerò un gruppo di italiani e albanesi accusati a vario titolo di associazione ...

Mick Schumacher sulla Ferrari F1 13 anni Dopo papà Michael : Uno Schumacher di nuovo sulla Ferrari. A 13 anni dall'ultima volta, con il mitico Michael nel Gp di Brasile a Interlagos nel 2006, sarà il figlio Mick Schumacher a scendere in pista con la Rossa per i test della Formula Uno in Bahrain previsti per la prossima settimana. L'indiscrezione è di Motorspo

Volley : Cev Cup - Trento in Turchia per tornare - Dopo otto anni - a vincere in Europa : GLI AVVERSARI - Il Galatasaray attende i Campioni del Mondo di fronte al proprio pubblico forte di un ruolino di marcia casalingo in 2019 CEV Cup pressoché perfetto: nelle precedenti quattro partite ...

Il PD perde la Basilicata Dopo 24 anni - ma Zingaretti è contento : "Siamo prima alternativa a Salvini" : Vito Bardi di Forza Italia è il nuovo presidente della Regione Basilicata, che dopo 24 anni sfugge dalle mani del Partito Democratico. La coalizione di Bardi ha ottenuto il 42,40% delle preferenze, contro il 32,94% del candidato del PD, Carlo Trerotola, sostenuto da ben 7 liste. Il partito che ha preso più voti in Basilicata è il Movimento 5 Stelle, con il 20,36%, mentre la Lega ha chiuso al 19,29%. Se si confrontano i dati con l’ultima ...

Fosse ardeatine - 75 anni Dopo le istituzioni e Roma ricordano l'eccidio : Fosse ardeatine : le istituzioni nazionali, le associazioni e la città di Roma ricordano l'eccidio. "Oggi ricordiamo i 335 innocenti trucidati 75 anni fa dalle truppe naziste alle #Fosseardeatine. Una ...

Strage di Bologna - riesumati Dopo 39 anni i resti di Maria Fresu : Era la mamma della piccola Angela, tre anni appena quando fu dilaniata dall'ordigno piazzato alla stazione ferroviaria di Bologna. La riesumazione è stata disposta nell'ambito nelle nuove indagine sull'ex attivista dei Nuclei Armati Rivoluzionari, Gilberto Cavallini. Per la Strage, che brucio 85 vittime innocenti, furono condannati solo gli esecutori materiali. Nulla si sa, ad oggi, dei mandanti.Continua a leggere

Battisti ammette Dopo 40 anni di latitanza la responsabilità di 4 omicidi : Cesare Battisti, l'ex terrorista dei Pac arrestato a gennaio dopo quasi 40 anni di latitanza, ha ammesso per la prima volta, davanti al pm di Milano, Alberto Nobili, di essere responsabile dei 4 ...

Altro che zitelle : le donne single sono felici - soprattutto Dopo i 45 anni : Il 32% delle donne single tra i 45 e i 65 anni afferma di stare benissimo da sola. È il risultato di una ricerca dell’agenzia londinese di analisi di mercato Mintel. La stessa ricerca evidenzia che il 61% delle donne single sia soddisfatta del suo status e che il 75% delle single non si sia prodigato nel cercare una relazione nell’ultimo anno (rispetto al 65% degli uomini single) concentrandosi invece sul lavoro. Soddisfatte della loro ...