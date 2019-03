Divorzio all' ombra dell' Osservatore Romano | Scaraffia se ne va e attacca Monda 

Egitto - il marito non mette 'like' alle foto di Facebook : lei chiede il Divorzio : Una storia che ha davvero dell'assurdo ma, purtroppo, nell'era moderna dominata dai social network, dalla tecnologia e dalla costante e continua connettività con tutto e con tutti, accade anche questo. La bizzarra vicenda arriva dalla città di Alessandria d'Egitto, dove una giovane moglie ha deciso di chiedere la separazione dal proprio coniuge per un motivo a dir poco discutibile: l'uomo, secondo quanto sostenuto dalla donna, sarebbe "reo" di ...

Divorzio - cambia tutto : accordo alla Camera - ecco assegno a tempo : Approderanno in tempi brevi nell'Aula di Montecitorio le nuove regole sull'assegno divorzile. Sono terminate le audizioni in Commissione Giustizia, alla prossima riunione dell'ufficio di presidenza si ...

Unioni civili : arriva il primo "sì" all'assegno di Divorzio per una coppia di donne : Il Tribunale di Pordenone in una causa di "divorzio" fra due donne unite civilmente, ha riconosciuto un "assegno divorzile" periodico a favore della 'coniuge' più debole. Lo spiega all'ANSA l'avvocata Maria Antonia Pili, presidente di Aiaf Fvg.Nel provvedimento del Tribunale, presieduto dal giudice Gaetano Appierto, si legge che è "altamente verosimile che nel corso della stabile convivenza delle parti in causa, con inizio ...

Coppia di donne si lascia : “Sì all’assegno di Divorzio” : Hanno convissuto felicemente per cinque anni, i primi tre more uxorio, perché all’epoca ancora non c’era la possibilità di ufficializzare, di fronte allo Stato, il loro amore. Qualche mese fa hanno scoperto interessi divergenti e incompatibilità di carattere. Così, due anni dopo essersi sposate in municipio a Pordenone, una Coppia di donne ha decis...

“Divorzio” fra due donne : il giudice riconosce l’assegno (da 350 euro) alla più debole : La decisione del tribunale di Pordenone è la prima sentenza in Italia dopo la legge Cirinnà. Il giudice ha stabilito il versamento alla donna che si era trasferita per stare vicino alla compagna (economicamente più forte)Continua a leggere

Divorzio tra due donne : assegno di mantenimento alla più debole : assegno di mantenimento periodico a favore della "coniuge"' più debole. Lo ha stabilito il Tribunale di Pordenone che, in una causa di Divorzio fra due donne unite civilmente, ha riconosciuto un assegno a favore della parte più debole.L'assegno di mantenimento, di 350 euro al mese, sarà così a carico della coniuge più forte dal un punto di vista economico che occupa ancora l'abitazione condivisa dalle due.Il TribunaleNel provvedimento del ...

