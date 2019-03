Divorzio all'ombra dell'Osservatore Romano : Scaraffia se ne va e attacca Monda : Piccolo o grande che sia, si è aperto un nuovo “caso” in Vaticano. Provocato dalle repentine quanto inattese dimissioni di Lucetta Scaraffia, docente universitaria alla Sapienza, scrittrice e giornalista per diverse testate, dalla direzione di Donne Chiesa Mondo, il mensile dell'Osservatore Romano “dedicato alle donne di tutto il mondo, con particolare attenzione al loro rapporto con la Chiesa”. Rivista nata nel maggio 2012 sotto l'egida di ...

Egitto - il marito non mette 'like' alle foto di Facebook : lei chiede il Divorzio : Una storia che ha davvero dell'assurdo ma, purtroppo, nell'era moderna dominata dai social network, dalla tecnologia e dalla costante e continua connettività con tutto e con tutti, accade anche questo. La bizzarra vicenda arriva dalla città di Alessandria d'Egitto, dove una giovane moglie ha deciso di chiedere la separazione dal proprio coniuge per un motivo a dir poco discutibile: l'uomo, secondo quanto sostenuto dalla donna, sarebbe "reo" di ...

Divorzio - cambia tutto : accordo alla Camera - ecco assegno a tempo : Approderanno in tempi brevi nell'Aula di Montecitorio le nuove regole sull'assegno divorzile. Sono terminate le audizioni in Commissione Giustizia, alla prossima riunione dell'ufficio di presidenza si ...

Unioni civili : arriva il primo "sì" all'assegno di Divorzio per una coppia di donne : Il Tribunale di Pordenone in una causa di "divorzio" fra due donne unite civilmente, ha riconosciuto un "assegno divorzile" periodico a favore della 'coniuge' più debole. Lo spiega all'ANSA l'avvocata Maria Antonia Pili, presidente di Aiaf Fvg.Nel provvedimento del Tribunale, presieduto dal giudice Gaetano Appierto, si legge che è "altamente verosimile che nel corso della stabile convivenza delle parti in causa, con inizio ...

Coppia di donne si lascia : “Sì all’assegno di Divorzio” : Hanno convissuto felicemente per cinque anni, i primi tre more uxorio, perché all’epoca ancora non c’era la possibilità di ufficializzare, di fronte allo Stato, il loro amore. Qualche mese fa hanno scoperto interessi divergenti e incompatibilità di carattere. Così, due anni dopo essersi sposate in municipio a Pordenone, una Coppia di donne ha decis...

Divorzio tra due donne : assegno di mantenimento alla più debole : assegno di mantenimento periodico a favore della "coniuge"' più debole. Lo ha stabilito il Tribunale di Pordenone che, in una causa di Divorzio fra due donne unite civilmente, ha riconosciuto un assegno a favore della parte più debole.L'assegno di mantenimento, di 350 euro al mese, sarà così a carico della coniuge più forte dal un punto di vista economico che occupa ancora l'abitazione condivisa dalle due.Il TribunaleNel provvedimento del ...

