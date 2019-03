Direzione Pd | disarticolato il renzismo

huffingtonpost

(Di martedì 26 marzo 2019) Gli effetti speciali, per gli amanti della politica spettacolo, non ci sono. Perché l'uomo (Zingaretti) è fatto così. Mite. Graduale, in ogni passaggio. Il "passo dopo passo", non lo strappo. Però, nella sostanza politica, c'è una notizia, non irrilevante, alla primadel Pd della nuova era. Che non è solo un nuovo clima, composto, non polemico, attento. Il che è di per sé una notizia, nel day after della Basilicata. Ma qualcosa di più. E cioè un consenso ampio attorno a un nuovo posizionamento politico del Pd, che vale per le Europee ed evidentemente per il dopo. Ecco la proposta: "Il nostro simbolo – dice Zingaretti - sarà quello del Pd con un riferimento al gruppo Socialisti e democratici e la scritta 'Siamo europei'".Consenso ampio, perché la relazione è stata votata dal ...

