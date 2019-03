Decreto crescita | né soldi né ideone

Per il Governo il Decreto crescita contribuirà a far raggiungere gli obbiettivi di crescita per il 2019 : Da ricordare anche che lo scorso 20 febbraio, il ministro dell'Economia Tria ha dichiarato che un deficit nominale più alto del 2,04% non implicherebbe un altolà da parte dell'Un, se della deviazione ...

Conte : presto ampio Decreto per crescita : 20.55 "La settimana prossima avremo un decreto più ampio per favorire crescita e misure sociali". Così il premier Conte, incontrando gli studenti della Luiss. Poi assicura: "Non abbiamo bisogno di una manovra correttiva, ma di accelerare" anche con lo Sblocca-cantieri. E anticipa che intende far svolgere un CdM in Calabria, che avrà "valore simbolico e anche operativo" con un intervento "drastico" sul fronte della sanità. Infine sottolinea: è ...

Dal riscatto della laurea over 45 alla colf tax : tutte le modifiche al Decretone Tria : sconti e incentivi per la crescita : Gli anni di università potranno essere fatti valere per la pensione, a costi agevolati, da chi ha cominciato a lavorare dal 1996, a prescindere dall’età. I centri per l’impiego si faranno carico anche dei working poor, chi un lavoro ce l’ha ma con un salario troppo basso

Crescita - il Decreto del Tesoro per evitare la manovra bis : Il termine ?frustata? è bandito. Ricorda troppo il 2011, l?anno della crisi dello spread, e i disperati tentativi del governo Berlusconi di invertire la rotta traballante...

