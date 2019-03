Debole l' indice del settore costruzioni italiano | -0 | 57%

finanza.lastampa

(Di martedì 26 marzo 2019) Movimento fiacco per ila Milano , che avvia la seduta mostrandosi in perfetta sintonia con il compartoeuropeo . Il FTSE Italia Construction & Materials ha iniziato a ...

Atlantide4world : Chiusura debole per la Borsa di New York. A Wall Street l'indice Dow Jones sale dello 0,06% attestandosi a quota 25… - FGuarniera : @ilfoglio_it @davidallegranti Molto d'accordo, la proporzionale ci condanna a precari governi di coalizione in cui… - MaddaAntonello : RT @Malika7894: @PrecariUnitiCNR @StampaCnr @lofioramonti @AlexMelicchio @lucapasto71 @MiurSocial @mariannamadia @DinoGiarrusso @LuigiGallo… -