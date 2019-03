De Ligt Barcellona | i blaugrana accelerano | nel mirino anche Jovic e Moreno

Barcellona - Todibo inserito nell'affare de Ligt : Secondo quanto riportato da Sport , i l Barcellona vuole proporre Todibo all'Ajax nella trattativa per portare de Lig t al Camp Nou.

De Ligt tra Juve e Barcellona : sul piatto un ex obiettivo dei bianconeri : Il centrale olandese è valutato circa 70 milioni di euro e secondo quanto riportano sia Sport che Mundo Deportivo i catalani potrebbero mettere sul piatto proprio il cartellino del centrale francese ...

Juventus - per de Ligt sarebbe corsa a sei : Barcellona e altri top club europei interessati : La Juventus non è sola nella corsa a de Ligt. Il difensore centrale dell’Ajax a soli 19 anni ha già stregato tutto il calcio europeo. Talento cristallino, in molti pensano possa diventare uno dei migliori centrali al mondo, carisma innato, è già capitano dei lancieri, e l’esperienza di una Champions League da assoluto protagonista con i quarti conquistati ai danni del Real Madrid ne fanno un obiettivo di mercato sensibile per molte ...

De Ligt Barcellona in pole ma la Juventus è in corsa per l’affare : DE Ligt Barcellona – Le prossime settimane saranno decisive per conoscere il futuro di Matthijs De Ligt, difensore centrale dell’Ajax, che è fra gli obiettivi di diversi club europei. De Ligt Barcellona favorito Il Mundo Deportivo sostiene che il giovane talento di Amsterdam, 19 anni, sogni un futuro al Camp Nou, per giocare al fianco […] L'articolo De Ligt Barcellona in pole ma la Juventus è in corsa per l’affare ...

Bartomeu avvisa la Juventus : «Anche il Barcellona su de Ligt» : TORINO - Matthijs de Ligt è al centro dei pensieri della Juventus in vista di un restyling nel proprio pacchetto arretrato. 19 anni, già capitano della nuova "terribile" generazione di un Ajax capace ...

Juventus- De Ligt - il Barcellona spaventa : “Presto parleremo col giocatore” : JUVENTUS, DE Ligt conteso – L’impressione è che, se la Juventus vuole assicurarsi il giovane difensore olandese De Ligt, dovrà muoversi in fretta, e farlo nella maniera più convincente possibile. Il giovane capitano dell’Ajax, reduce dall’exploit del Bernabeu assieme ai suoi compagni, è tra i pezzi pregiati della scuderia olandese e nella prossima estate potrebbe […] L'articolo Juventus- De Ligt, il Barcellona spaventa: “Presto ...

Juventus-De Ligt - intreccio di mercato col Barcellona. I blaugrana vedono Raiola : JUVENTUS DE Ligt, è intreccio di mercato – Sarà sicuramente uno dei nomi che infiammerà la prossima estate di calciomercato. Matthijs de Ligt, capitano di 19 anni dell’Ajax, tra pochi mesi con ogni probabilità lascerà il club dei lancieri per compiere il definitivo salto di qualità in un top club europeo. Il giovane difensore centrale nonostante la giovane […] L'articolo Juventus-De Ligt, intreccio di mercato col Barcellona. I ...

Juventus su De Ligt : Raiola è la carta per battere Barcellona e Manchester City (RUMORS) : L’obiettivo per rinforzare la difesa della Juventus è De Ligt. Il centrale dell’Ajax è, da tempo, sul taccuino di Paratici che sta cercando il modo per portarlo a Torino battendo la concorrenza di Barcellona e Manchester City. L’asta è partita e il miglior alleato per i bianconeri sembra essere l’agente del calciatore, Mino Raiola, con il quale i rapporti sono ottimi. Juventus: Raiola è un alleato per De Ligt Nelle prossime settimane, la ...

Mundo Depotivo : 'Tra Barcellona e De Ligt c'è di mezzo... Raiola' : TORINO - Il Barcellona non molla Matthijs De Ligt , giocatore da tempo nel mirino della Juventus e passato di recente da Torino dove gli è stato assegnato il ' Golden Boy ' e ha potuto conoscere la ...

Juventus : De Ligt vuole il Barcellona - Rugani sempre più bianconero : Terminato il calciomercato di gennaio è già tempo di pensare a quello estivo per la Juventus. La missione numero uno sarà quella di dare nuova linfa ad una difesa logora con troppi giocatori sopra i 30 anni. Così il sogno è quello di portare a Torino De Ligt dell’Ajax, altre piste possibili sono quelle che portano a Savic e Christensen. Ultime notizie positive sul fronte Rugani, l’ex Empoli sarebbe pronto a firmare il rinnovo di contratto già ...