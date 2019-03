DAZN | multa da mezzo milione di euro per pubblicità ingannevoli

Furbata DAZN? Arriva la multa AGCM da 500 mila euro : Condannata DAZN ad una multa di 500 mila euro da parte dell'AGCM (che saranno tenute a pagare le società detentrici del servizio, ovvero Perform Investment Limited e Perform Media Services S.r.l:) l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha ravvisato l'esecuzione di pratiche commerciali scorrette (spot pubblicitari ed informazioni ingannevoli), che avrebbero violato l'art.21 del Codice del Consumo. La questione si ricollega al ...

DAZN multata per 500mila euro dall’Antitrust per pubblicità e informazioni ingannevoli : L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha imposto una sanzione da 500mila euro a Dazn per pubblicità e informazioni ingannevoli nel presentare il pacchetto Calcio 2018/19. L'azienda: " Accettiamo questa decisione ma abbiamo realizzato autonomamente diversi miglioramenti in relazione alle condotte ravvisate dal Garante, che sono ad oggi da considerarsi ampiamente superate".Continua a leggere

Multa Antitrust - DAZN : “Abbiamo agito con trasparenza” : “Prendiamo atto della decisione dell’AGCM comunicata quest’oggi in relazione alla presunta aggressività delle campagne pubblicitarie e ad ipotizzate pratiche commerciali scorrette”. Dazn commenta così, in un comunicato, la sanzione da parte dell’Antitrust per quanto riguarda la proposta ai consumatori da punto di vista della pubblicità. “Fin dall’inizio dell’istruttoria, il Gruppo ha sempre dimostrato la massima ...

Codacons : «Bene la multa a DAZN - ora attendiamo i rimborsi» : Codacons multa DAZN – «Un successo totale del Codacons su tutta la linea». Si esprime con soddisfazione l’associazione dei consumatori, a seguito della decisione dell’Antitrust di sanzionare la piattaforma di sport e streaming DAZN per pratiche commerciali scorrette. Come riporta l’Ansa, il Codacons aveva già sollevato la questione, che ha portato ad una multa da […] L'articolo Codacons: «Bene la multa a DAZN, ora attendiamo i ...

Multa di 500mila euro a DAZN per pubblicità e informazioni ingannevoli : L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso l’istruttoria relativa al servizio DAZN, avviata nel mese di agosto 2018 nei confronti di Perform Investment Limited e Perform Media Services S.r.l., accertando due pratiche commerciali scorrette e irrogando alle società sanzioni per complessivi 500mila euro.L’Autorità ha rilevato...

