DAZN | multa da mezzo milione di euro per pubblicità ingannevoli

(Di martedì 26 marzo 2019)Dovranno sborsare 500 milale società Perform Investment Limited e Perform Media Services, che si occupano di servire gli eventi sportivi in streaming sulla piattaforma, per "e informazionisul pacchetto Calcio 2018/19". Questo è quanto ha stabilito l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'Antitrust, secondo cui la campagna promozionale per gli abbonamenti avrebbe enfatizzato "la possibilità di fruizione del servizio 'quando vuoi, dove vuoi', senza fare alcun riferimento alle limitazioni tecniche che avrebbero potuto, invece, renderla complicata o addirittura impedirla", proprio come si è verificato a causa delle difficoltà tecniche di inizio stagione legate alla ricezione del servizio.A finire sotto la lente di ingrandimento anche i termini con i quali la piattaforma illustrava a tutti i nuovi clienti l'offerta sul proprio sito ...

