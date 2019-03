Dall' aeroporto Milano Bergamo 131 destinazioni in 39 Paesi

Carco all'aeroporto di Comiso - in arrivo un milione Dall a Regione : Un milione di euro arriveranno dalla Regione per lo studio e l'implementazione del cargo all'aeroporto di Comiso . Lo annuncia il sindaco Schembari

La Ferrari partita Dall’aeroporto di Malpensa : La notizia arriva da AIR CARGO ITALY, progetto editoriale di Nicola Capuzzo, giornalista esperto in materia di logistica, trasporti e infrastrutture: venerdì 8 e sabato 9 marzo la cargo city all’aeroporto di Malpensa si sono infatti visti i pallet aerei con i colori e i marchi Ferrari in parte nza per l’Australia, dove il prossimo […] L'articolo La Ferrari partita dall’aeroporto di Malpensa sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...