Dal 1° aprile calo bollette | elettricità -8 | 5% e gas -9 | 9%

Bollette meno care Dal primo aprile : gas giù del 9 - 9% - elettricità -8 - 5% : Buone notizie per i consumatori. In base all'ultimo aggiornamento dell'Autorità per l'energia per i clienti sul mercato tutelato, dal primo aprile le tariffe di luce e gas...

Milano-Cortina - si fa sul serio Dal 1° aprile l esame del Cio : Domani, mercoledì 27 dicembre, al Coni si terrà il consiglio nazionale: verrà approvato il bilancio dell'ex Coni Servizi, ora Sport e Salute. Ci sono fondi sino a giugno, l'attuale governance, ...

Onde gravitazionali - di nuovo in ascolto Dal primo aprile : Sono pronti a tornare in ascolto dell'universo dal primo aprile , in cerca dei segnali delle Onde gravitazionali: il rivelatore americano Ligo e l'europeo Virgo si preparano a una nuova avventura dell'...

Mirabilandia. Sta per partire la grande Stagione 2019 : Dal 6 aprile riaprono i cancelli del Parco : Tutto nuovo anche il programma degli spettacoli , a cominciare dal musical The Greatest Circus , lo show interamente cantato e ballato dagli artisti di Mirabilandia che fanno vivere l'atmosfera di un ...

Teatro Quirino. "Otto donne e un mistero" Dal 2 al 14 aprile : ...Piccolo Louise Giulia Fiume Mamy Paola Gassman Suzanne Claudia Campagnola Gaby Anna Galiena Augustine Debora Caprioglio Catherine Mariachiara Di Mitri Pierrette Caterina Murino ORARI SPETTACOLI da ...

Middle East Now - Dal 2 al 7 aprile il Medio Oriente Contemporaneo tra cinema - arte - spettacoli e cibo : La 10ª edizione di Middle East NOW porta in scena a Firenze dal 2 al 7 aprile 2019 il Medio Oriente Contemporaneo con un ricco programma di cinema, documentari, arte, musica, teatro, incontri, ...

Astronomia multimessaggera - onde gravitazionali : Ligo e Virgo al lavoro Dal 1° Aprile : Sono pronti a tornare al lavoro il rivelatore americano Ligo e l’europeo Virgo: si preparano ad una nuova avventura dell’Astronomia multimessaggera, basata sull’ascolto di diversi segnali che possono raccontare i segreti di buchi neri e stelle di neutroni. La ricerca dei segnali delle onde gravitazionali inizierà il 1° Aprile: lo rende noto la collaborazione Virgo dell’Osservatorio Gravitazionale Europeo (Ego), del quale ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni e trame puntate Dall’1 al 5 aprile 2019 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 1 a venerdì 5 aprile 2019: Inconsapevole del rischio da lui corso, Michele potrebbe fronteggiarne uno maggiore che riguarda una persona che gli sta particolarmente a cuore. Mentre la tensione tra Alberto e Marina è sempre alta, Roberto Ferri valuta le conseguenze del patto proPOSTOgli da Valerio. Niko viene coinvolto in un pesce d’aprile di Raffaele e Renato. Niko è in pena per ...

Anticipazioni Beautiful Dal 31 marzo al 6 aprile : Steffy costretta a posticipare le nozze : Il lieto fine per Steffy e Liam è ancora lontano nelle puntate italiane di Beautiful in onda su Canale 5. Le Anticipazioni relative alle puntate di inizio aprile segnalano, infatti, che Bill Spencer compirà una nuova mossa per separare la coppia, ormai decisa a convolare a giuste nozze. Per raggiungere il suo obiettivo, il magnate userà Taylor, minacciando di mandarla in carcere per il tentato omicidio ai suoi danni. Le novità della prossima ...

IL PARADISO DELLE SIGNORE 3 - anticipazioni e trame Dall’1 al 5 aprile 2019 : anticipazioni settimanali puntate Il PARADISO DELLE SIGNORE daily da lunedì 1 a venerdì 5 aprile 2019: Mentre Luca viene accolto come un eroe dai Guarnieri, Riccardo e Vittorio cercano di far riappacificare Lisa e Marta. Gabriella, invece, accetta di pranzare con uno dei suoi corteggiatori. Mentre il comportamento di Lisa comincia a insospettire Vittorio, Marta chiede a Roberta e Gabriella di tenere d’occhio i movimenti della Conterno. Antonio e ...