Dai pregiudizi sulle ombrelline all’orgoglio di lavorare al fianco di Rossi | Paulina

sportfair

(Di martedì 26 marzo 2019)Vargas si racconta a SportFair: da insegnante di pilates a Monster Girl, la bellissima ombrellina spagnola fiera e orgogliosa del suo lavoro La stagione 2019 di MotoGp è iniziata col Gran Premio del Qatar, vinto da Andrea Dovizioso. Il forlivese è in attesa di scoprire cosa deciderà la Corte d’Appello della FIM riguardo il suo trionfo, dopo il ricorso presentato da quattro team per lo spoiler montato sulla sua Desmosedici Gp. Honda, Aprilia, Suzuki e KTM hanno espressamente richiesto di non cacciare la vittoria a Dovizioso, ma di far chiarezza una volta per tutteregole.Lo spettacolo della MotoGp è dunque iniziato col botto, tra sorprese, colpi di scena ed emozioni pure. Insieme ai piloti sono tornate protagoniste anche le bellissimeche nei fine settimana di gara popolano il paddock e fanno la loro piacevolissima apparizione ai box dei tanti team ...

dentista46 : RT @Antonio_Caselli: Caro Gad #OusseynouSy è semplicemente un folle disagiato che ha preso a pretesto una presunta ostilità ai migranti per… - GioCuzzo : RT @Luca_mr_10: una delle tante, bellissime scene di #JuveFiorentina femminile?? la ola dei tifosi che fa il giro di tutto lo stadio passan… - rugbylja : Gianni Rodari ci ha insegnato che solo una mente creativa è una mente libera. Uscire dagli schemi e guardare il mo… -