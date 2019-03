Da marzo 2021 stop al passaggio dall’ora solare a quella legale

Ora legale : si spostano le lancette il 31 marzo - si pensa all'abolizione dal 2021 : Nella notte tra sabato e domenica 31 marzo torna l'ora legale: le lancette dell'orologio dovranno essere spostate un'ora avanti passando dalle 02:00 alle 03:00. Ciò porterà a dormire un'ora in meno (solamente per una notte), ma potremo sfruttare al meglio la luce solare durante il proseguo della primavera e nel corso delle giornate estive. Quest'anno però potrebbe essere una delle ultime volte, a breve infatti, entro il 2021, l'Unione Europea ...

Bce - nuova serie di aste T-Ltro da settembre 2019 a marzo 2021. Draghi : tassi fermi fino a fine 2019 : Per Draghi, tuttavia, non c'è il rischio che l'economia dell'eurozona diventi troppo dipendente dagli stimoli della politica monetaria. «Stiamo parlando di un'economia che rallenta ma che è ancora in ...

BREXIT - MAY RINVIA VOTO A marzo/ Tusk "slittamento a 2021" - ma la Premier non ci sta : BREXIT, May ha di nuovo RINVIAto VOTO al prossimo 12 MARZO: oggi vertice con Juncker, Tusk 'slittamento divorzio al 2021', ma la Premier non ci sta