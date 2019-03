Cuffie gaming in ear : le migliori da comprare : In questa guida costantemente aggiornata vi proporremo le migliori Cuffie gaming in ear disponibili attualmente in commercio. Oltre a proporvi la nostra selezione dei migliori prodotti, vi aiuteremo a scegliere il modello perfetto per voi analizzando leggi di più...

Turtle Beach svela le Cuffie da Gaming Recon 70 : Turtle Beach. leader mondiale nell’audio da Gaming, svela oggi le nuovissime Recon 70 – l’ultima arrivata della compagnia californiana e vera e propria nuova versione delle Recon 50. Le Recon 70 sono ideate per garantire un vantaggio competitivo a tutti i giocatori in ogni campo di battaglia e su ogni piattaforma. Disponibili al prezzo consigliato di 34,99€, le Recon 70 garantiscono un ...

Cuffie gaming AmazonBasics - la proposta economica adatta per chi non ha troppe pretese : Oltre a vendere prodotti di terze parti, Amazon propone anche soluzioni con il suo marchio. Identificano proposte con un rapporto prezzo/prestazioni interessante, sotto il nome generico “Amazon Basics“. Per verificarne la qualità, abbiamo provato a lungo le Cuffie per il gaming AmazonBasics, che costano meno di 50 euro e si propongono come alternativa economica per chi cerca Cuffie con microfono da collegare al PC o alla ...

Cuffie gaming : le migliori da comprare : In questa guida d’acquisto sempre aggiornata vi proporremo le migliori Cuffie gaming disponibili in commercio. Vi aiuteremo nella scelta del modello perfetto per voi analizzando tutti gli aspetti e le caratteristiche tecniche da tenere in leggi di più...

Cuffie gaming Sennheiser : le migliori da comprare : In questa guida sempre aggiornata vi proporremo le migliori Cuffie gaming Sennheiser disponibili attualmente in commercio. Inoltre, vi spiegheremo quali sono gli aspetti da tenere in considerazione al momento dell’acquisto, in modo da scegliere il leggi di più...

Cuffie gaming ASUS : le migliori da comprare : In questa guida d’acquisto vi proporremo le migliori Cuffie gaming ASUS disponibili attualmente in commercio. Inoltre, vi spiegheremo quali sono gli aspetti da tenere in considerazione al momento dell’acquisto di un prodotto di questo genere. leggi di più...

VIP002S e KC8236 di EasySMX : Cuffie e controller gaming a basso costo : Quest’oggi vi parliamo della doppia soluzione proposta dalla EasySMX per valorizzare il vostro comparto gaming con un budget ristretto, nella fattispecie parliamo di un paio di cuffie con microfono estraibile ed un controller wireless compatibile leggi di più...