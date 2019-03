Crotone, trovato sepolto in un giardino il corpo di neonato (Di martedì 26 marzo 2019) Il tragico ritrovamento avvenuto nel pomeriggio nel giardino di una abitazione a Cirò Marina, nella provincia di Crotone. A trovare il corpo nel neonato sono stati i proprietari della casa che stavano facendo dei lavori. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il magistrato di turno per le indagini del caso.



