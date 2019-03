Cori contro la Spagna dai tifosi della Catalogna | Piqué li zittisce

Cori razzisti in Montenegro contro Raheem Sterling e Danny Rose : l’Uefa apre un’inchiesta : Raheem Sterling e Danny Rose presi di mira dai Cori razzisti del pubblico montenegrino durante la gara contro l’Inghilterra L’Uefa ha aperto un procedimento disciplinare contro il Montenegro dopo i Cori razzisti da parte di alcuni suoi tifosi all’indirizzo di giocatori dell’Inghilterra durante il match di qualificazione agli Europei del 2020 giocato ieri a Podgorica e vinto dalla nazionale dei tre leoni per 5-1. Il ...

Inghilterra - il Ct Southgate denuncia Cori razzisti contro Sterling e Rose : Il commissario tecnico dell’Inghilterra, Gareth Southgate, ha denunciato cori razzisti contro Sterling e Rose, durante la partita contro il Montenegro di ieri sera, valida per le qualificazioni ad Euro 2020. I tifosi montenegrini avrebbero rivolto spiacevoli cori ai due giocatori di colore. Il selezionatore inglese commenta così l’episodio ai microfoni di ITV Sport: “Ho sentito chiaramente quei cori, non c’è nessun dubbio ...

Curva Nord dell’Inter sanzionata per Cori contro Kessiè : un turno di squalifica con pena sospesa per un anno : La Curva Nord dell’Inter è stata sanzionata dal giudice sportivo a seguito di alcuni cori all’indirizzo del milanista Kessiè Il giudice sportivo ha chiuso per un turno il secondo anello verde della Curva Nord dell’Inter, pena sospesa per un anno, per i cori razzisti dei tifosi nerazzurri all’indirizzo del milanista Kessiè durante il derby di domenica scorsa. Multa di 10mila euro al Milan per il lancio di un oggetto ...

Cagliari - funerale del tifoso morto : omelia dura contro i Cori ultrà : I giocatori del Cagliari al funerale del tifoso morto durante la gara con la Fiorentina I giocatori del Cagliari al funerale del tifoso morto durante la gara con la Fiorentina Una commozione profonda.

Uefa - il Chelsea denuncia Cori razzisti contro Hudson-Odoi : Il Chelsea ha presentato alla Uefa una denuncia sui presunti insulti razzisti rivolti a Callum Hudson-Odoi durante la gara di ritorno degli ottavi di Europa League in Ucraina, contro la Dinamo Kiev. Negli ultimi minuti della partita, il giovane calciatore inglese sarebbe stato bersaglio degli odiosi versi da scimmia con cui spesso vengono insultati i giocatori di colore. Hudson-Odoi ne ha parlato in campo col suo capitano, Cesar ...

"Devi morire" - Cori contro tifoso morto : 'Devi morire...devi morire' . Beh il giovane sardo di 45 anni è morto!". A rivelare all'Adnkronos quanto accaduto sugli spalti del Sardegna Arena sul finale della partita tra Cagliari e Fiorentina è ...

Curva Sud Juventus - Cori contro la Nord : è scontro tra i gruppi : Curva SUD Juventus – La vittoria della Juve sull’Udinese è stata turbata da un episodio molto spiacevole sugli spalti. Scambio di insulti, infatti, tra la Curva Sud e la Curva Nord della Juve. La Nord ha supplito allo sciopero della Sud, incitando la squadra dal primo minuto. Diversamente dall’altra Curva, in silenzio fino a metà […] More

ATP Dubai – Roger Federer perfetto contro Coric : in finale la ‘vendetta’ contro Tsitsipas per toccare ‘quota 100’ : Federer perfetto contro Coric nella semifinale di Dubai: lo svizzero stende il croato con un doppio 2-6. In finale c’è Tsitsipas Arrivato in semifinale con qualche incertezza, Roger Federer non ha lasciato scampo a Borna Coric. Lo svizzero ha giocato un match quasi perfetto, alzando il livello del suo tennis e rifilando all’avversario un doppio 2-6 senza diritto di replica. Nessuna incertezza, nessun errore questa volta. Roger Federer, ...

Napoli - Verdi sfida la Juve : 'Serie A non è chiusa e vogliamo l'Europa League. Su Hamsik e i Cori contro Koulibaly...' : Lo sport si dovrebbe vivere in modo molto sereno. Il fatto di andare a vedere una partita di calcio e tifare per la propria squadra, non deve far arrivare a certi atteggiamenti e a quello che è ...

Verdi : “Cori contro Koulibaly? L’ignoranza della gente esiste” : “Koulibaly all’interno dello spogliatoio non aveva solo compagni di squadra, ma fratelli che gli sono stati vicino”. Sono le parole all’università degli studi a Salerno di Simone Verdi, in relazione agli episodi di razzismo nei confronti di Koulibaly. “Lo sport si dovrebbe vivere in modo molto sereno. Il fatto di andare a vedere una partita di calcio e tifare per la propria squadra, non deve far arrivare a ...

Allegri : 'Troppe sCorie dopo Atletico-Juve. Napoli? Lo scontro diretto ci servirà come test per la Champions' : L'allenatore della Juventus , Massimiliano Allegri, ha parlato a Sky Sport per commentare la vittoria per 1-0 ottenuta contro il Bologna. IL POST-CHAMPIONS - 'E' normale che ci fosse qualche scoria, anzi più di qualche scoria, dopo la partita di mercoledì con l'...

Cori contro Napoli da curva Roma a Frosinone : 'Vesuvio erutta' : Ennesimo episodio spiacevole in Serie A. I tifosi della Roma confermano di non aver un ottimo rapporto con i dirimpettai napoletani e intonano continuamente Cori contro Napoli durante il match dello ...

Cori dei tifosi del Chelsea contro Sarri : “Fuck Sarriball” : Pessima serata per Maurizio Sarri da ogni punto di vista. Il suo Chelsea è stato sconfitto 2-0 in casa dal Manchester United ed è stato eliminato dalla FA Cup (di cui era detentore). Ma non è tutto. Il pubblico di Stamford Bridge questa sera ha ufficialmente e sonoramente preso le distanze dall’ex allenatore del Napoli. Hanno intonato “Fuck Sarriball”, hanno elogiato Lampard uno dei candidati alla sua successione in panchina. Alcuni ...

Inter - Cori contro Napoli anche con il Parma : rischia una nuova squalifica : rischia LA squalifica? - Come sottolinea il Corriere dello Sport, però, ora c'è il rischio di una nuova squalifica della Curva Nord , la curva degli ultras più accesi della tifoseria nerazzurra, ...