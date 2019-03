Copyright - "cruciale" per cultura Europa

rainews

(Di martedì 26 marzo 2019) 11.23 E' un momentoper laeuropea,per l'economia digitale, per la difesa dei valori europei".Così la Commissaria Ue al digitale Mariya Gabriel, parlando in aula a Strasburgo in vista del voto sulla direttiva sul. "La nuova ...

sergimagugliani : RT @menicr: Da leggere ??Il voto di domani al parlamento europeo sul #copyright è cruciale. E non ha niente a che fare con la libertà di esp… - YorubaArteCont : “Si tratta di un momento cruciale per la cultura europea, per la nostra economia digitale e per la difesa dei nostr… - Miraikuro_yami : RT @HermesCenter: [ITA] Stiamo per entrare nella settimana cruciale per il voto sulla direttiva copyright. Una settimana densa di attività… -