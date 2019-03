Conte | Francia e Germania hanno più scambi con Cina | noi trasparenti

Tav - Conte dopo il bilaterale con Macron : “Abbiamo condiviso un metodo”. Fonti Eliseo : “Impegno della Francia è chiaro” : Per il premier Giuseppe Conte è stato un incontro “buono e proficuo“, in cui si è parlato “anche” di Tav e “abbiamo condiviso un metodo“, spiega al termine del bilaterale avuto questa mattina con Emmanuel Macron. Il presidente francese invece ha preferito il silenzio stampa. Sono Fonti dell’Eliseo a riferire all’Ansa che l’impegno della Francia sulla Torino-Lione è chiaro, soprattutto finanziario e ...

Il MoU Francia Cina e cosa dovrebbe Contenere quello italiano : ... Collaborazione al FMI; protocollo di Parigi; scambi informativi antiterrorismo; cooperazione politiche ambientali; cooperazione nel terzo mondo con fondo di interventi comuni; cooperazione settore ...

Tav - Di Maio su La7 : “Conte la ridiscuterà con Francia e Ue. Salvini? Sue parole sono folclore. Non abbiamo mai litigato” : “Tav Torino-Lione? E’ urgentissima da 28 anni, da quando cioè c’era Andreotti, però, non si sa perché, questo governo deve decidere domani mattina, a differenza dei governi precedenti“. Così, a Dimartedì (La7), il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, risponde al conduttore Giovanni Floris sul caso Tav, mostrando un articolo de La Stampa, risalente al 15 ottobre 1991 e recante il titolo “L’attuale linea ...

TAV - Conte chiude sul referendum : "Non è previsto". Pressing della Francia : Non si placa lo scontro sulla TAV. Ad accendere ancora la miccia, la mossa del Governatore del Piemonte Sergio Chiamparino che, come aveva annunciato nei giorni scorsi, ha scritto al Ministro dell'...

Tav - Conte scrive a Francia e Ue. Giorgetti : per fermarla serve il Parlamento. Di Maio : avanti 4 anni : E' iniziato di fatto l'iter della Tav nonostante cavilli giuridici e ambiguità. Domani partiranno gli inviti alle aziende a manifestare il loro interesse per la realizzazione dell'opera per i lotti ...

Tav - Salvini : 'La faremo'. Conte : 'Ora la parte più difficile : il confronto con Francia e Ue' : 'C'è di mezzo - ha spiegato Salvini a margine della scuola di formazione politica della Lega, a Milano - la discussione con la Francia, con la Ue e la revisione del progetto come previsto e, quindi, ...

Tav - rinvio ma si va avanti Video Conte : ridiscuteremo con la Francia Salvini : farò di tutto perché si faccia : ... non costruire quel pezzetto di alta velocità che ci serve a collegarci a tutto il sistema europeo significa condannare l'Italia al terzo mondo'. 'Se arrivasse in Parlamento una legge che chiede di ...

Tav - via a manifestazioni di interesse. Conte : discuteremo con la Francia. Salvini : farò di tutto perché si faccia : Lo scontro tra Lega e Movimento 5 stelle sulla Tav non si placa. Telt, la società incaricata della realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione, rinvia i bandi di gara, come chiesto...

Tav - Conte : «Ho forti dubbi sull’opera». Ma chiede il confronto con Francia e Ue : Il primo ministro: «Tra Lega e M5S il clima è molto sereno e franco, nessun pericolo per l’Esecutivo». Ed esclude la crisi di governo

Tav - Conte : «Condividere i dubbi con Francia e Ue». Salvini sull'ipotesi crisi : «Vado fino in fondo» : È un atteggiamento assolutamente irresponsabile che crea danni all'economia, all'occupazione, al sistema produttivo e all'affidabilità internazionale. È ora di dire basta», conclude l'ex ministro.

Tav - Conte : «Condividere i dubbi con Francia e Ue». Salvini sull’ipotesi crisi : «Vado fino in fondo» : Il premier parla dell’opera che spacca il governo gialloverde: «Non sono affatto convinto che questo progetto sia quello di cui l’Italia ha bisogno». Ma il vice premier insiste: «Vediamo chi ha la testa più dura tra me e Di Maio. Nessun ministro della Lega firmerà per fermare i lavori»

Tav - Conte : ho forti dubbi sulla convenienza - discutiamone con Francia e Ue : sulla Tav è ancora scontro aperto nel governo tanto che l'Esecutivo è sempre più in bilico. Oggi il premier, Giuseppe Conte, in una conferenza stampa a Palazzo Chigi ha...

Conte : Su Tav unica strada è discuterne con Francia ed Europa : Milano, 7 mar., askanews, - "Come proseguire? Me ne assumo la responsabilità alla luce dei forti dubbi sin qui emersi credo sia d'obbligo per chi si assume la responsabilità di una decisione, che allo ...

Conte allontana la Tav : "Non ne vedo l'utilità |Necessario ridiscutere con Francia e Ue" : "Ho espresso forti dubbi e perplessità sulla convenienza della Tav". Così il premier, Giuseppe Conte, in conferenza stampa Palazzo Chigi sulla Torino-Lione che continua a dividere il governo. "Non sono affatto convinto che questo sia un progetto infrastrutturale di cui l'Italia ha bisogno ma la decisione finale spetterà alla politica"