Concerto con chitarra della cantautrice Russa Svetlana Krasnova a La maison de la

Scaletta e ingressi del Concerto di Le Vibrazioni a Milano in diretta tv e streaming : ospiti e ultimi biglietti : Il concerto di Le Vibrazioni a Milano arriva in occasione dei festeggiamenti per i 20 anni di carriera della band di Francesco Sarcina in quella che sarà la prima data del tour internazionale che si avvierà proprio dal Mediolanum Forum di Assago. L'inizio del concerto è previsto per le ore 21. La location del concerto non è stata scelta a caso, dal momento che il gruppo ha deciso di portare il live nella loro città di origine e di arricchirlo ...

Liam Gallagher sarà in Concerto a Taranto a giugno : Tutto quello che c'è da sapere sui biglietti The post Liam Gallagher sarà in concerto a Taranto a giugno appeared first on News Mtv Italia.

'Recondite armonie' : il pianista Daniel Rivera in Concerto alla chiesa della Misericordia : ... Reine Elisabeth di Bruxelles, il Liszt-Bartók di Budapest e il Paloma O'Shea di Santander, inizia giovanissimo una prestigiosa carriera pianistica, presentandosi nei maggiori teatri del mondo, tra ...

Annullato il Concerto di Nesli a Bologna ed è delusione tra i fan : al via i rimborsi dei biglietti : È Annullato il concerto di Nesli a Bologna, quello previsto per il 29 marzo all'Estragon e già rimandato dal mese di novembre. I fan non hanno quindi potuto nascondere la delusione per quanto accaduto, soprattutto perché si tratta dell'ennesimo imprevisto sulla stessa data. È comunque previsto il rimborso dei biglietti che dovrà essere richiesto presso il punto vendita di acquisto entro e non oltre il 30 aprile. I biglietti erogati sono ...

‘Prometeo Tour 2019’ – Pablo Alboran in Concerto in Italia : unica e imperdibile tappa a Roma : Il ‘Prometeo Tour 2019’ di Pablo Alboran fa tappa in Italia: l’artista con più dischi venduti in Spagna nell’ultima decade in concerto il prossimo 22 giugno a Roma Pablo Alborán è uno fra i cantautori spagnoli più famosi al mondo, che conta milioni di fan in tutto il globo e ha ‘stregato’ tutti con il suo enorme talento in soli sei anni. Tour sold-out ovunque, più di 11 milioni di persone lo seguono sui social ...

Rompono il finestrino di un'auto in sosta per rubare due biglietti del Concerto di Gigi D'Alessio : un'auto in sosta finisce nel mirino dei malviventi, ma questa volta non è stata rubata un'autoradio o una accessorio automobilistico da rivendere. Ad Angri, in provincia di Salerno, come riporta Il Mattino, l'obiettivo dei ladri era quello di impossessarsi dei biglietti per il concerto di Gigi D'Alessio.Chi ha agito, non solo ha distrutto il finestrino della portiera lato conducente della vettura per rovistare all'interno ma avrebbe anche ...

Ariana Grande ha cantato per la prima volta la canzone inedita “She Got Her Own” durante il Concerto di Washington : Insieme a Victoria Monet The post Ariana Grande ha cantato per la prima volta la canzone inedita “She Got Her Own” durante il concerto di Washington appeared first on News Mtv Italia.

Jethro Tull - 50 anni di grande rock : a Brescia un Concerto-evento : ... così nell'estate del '68 mi misi al lavoro su quello che sarebbe diventato "This was", il primo album, con una scrittura molto più vicina al nostro mondo e alle nostre origini europee, lasciando poi ...

Ermal Meta : ha annunciato lo speciale Concerto Aspettando il Forum di Milano : Il 4 aprile The post Ermal Meta: ha annunciato lo speciale concerto Aspettando il Forum di Milano appeared first on News Mtv Italia.

Panico al Concerto di Toto Cutugno a Kiev dopo l’invasione di palco di uno spettatore : Sono stati attimi di paura, quelli vissuti dal pubblico del concerto di Toto Cutugno a Kiev del 23 marzo scorso. L'artista ha infatti deciso di ignorare le misure prese dal Governo, che lo avrebbe in inserito in una black list di personaggi sgraditi all'Ucraina, confermando il concerto già in programma nella Capitale e nel quale si è temuto il peggio. Durante l'esecuzione di una delle più celebri canzoni dell'artista - L'Italiano - uno dei ...

Da Il Volo a Mahmood - tutti gli ospiti del Concerto a Portofino del 6 aprile per l’inaugurazione della nuova strada : Sono ufficiali gli ospiti del concerto a Portofino, quello che la Regione Liguria ha organizzato per festeggiare l'inaugurazione della nuova strada che collega il centro in riviera a Santa Margherita dopo la violenta mareggiata di qualche mese fa. L'entusiasmo provato per i lavori appena portati a termine si tramuterà in un grande concerto per il quale sono attesi alcuni degli artisti del momento, come Il Volo e Mahmood, reduci dall'ultima ...

Colle del Fomento in Concerto al Mezzocannone sabato 30. : Sul palco tutti i brani dell'ultimo lavoro, ma, anche il meglio dei primi tre album Odio Pieno , Scienza Doppia H e Anima e Ghiaccio . Da Eppure Sono Qui a Noodles , da Sergio Leone a Polvere senza ...

Welshly Arms in Concerto in Italia : un’unica data per la band rivelazione del rock americano : Welshly Arms, la band rivelazione del rock americano, scelta da Tarantino per la soundtrack del trailer di “The Hateful Eight” arriva in Italia per un’unica data estiva I Welshly Arms hanno iniziato a scalare le classifiche mondiali grazie alla presenza massiccia in colonne sonore di blockbuster movies e tv series. Scelti da Tarantino come soundtrack del trailer di The Hateful Eight, selezionati da un noto marchio di ...

Proposta di matrimonio al Concerto di Alessandra Amoroso che invita Settepani a prendere esempio : Ormai sembrano essere i concerti le occasioni ideali per le migliori proposte di matrimonio. Di recente, ce n'è stata una al concerto di Alessandra Amoroso ad Eboli lo scorso 23 marzo: l'artista si esibiva al Pala Sale nell'ambito della tournée che celebra i suoi primi 10 anni di carriera quando ha notato una Proposta di matrimonio tra il pubblico e ha invitato la coppia a raggiungerla sul palco. Un momento unico, reso magico dalla complicità ...