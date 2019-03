Come sarebbero nella realtà le camere più famose dell’arte

wired

(Di martedì 26 marzo 2019)Il passaggio dall’arte alla vita reale può apparire un tantino brusco. Ma non per il portale HomeAdvisor, che aiutato dai creativi dei NeoMam Studios ha deciso di lanciarsi in un progetto di design d’interni davvero curioso: trasformare in render realistici alcune delle stanze che hanno lasciato un’impronta indelebilestoria dell’arte, passando dalla bidimensionalità di una tela appesa in qualche museo alle tre dimensioni di una vera e propria camera abitabile.Ecco allora che letto, comodino, sedie e via dicendo approdano tra le pareti blu de La camera di Vincent ad Arles, il celebre trittico di Van Gogh dipinto tra il 1888 e il 1889. Cosìprende vita il salotto pop immaginato da Roy Lichtenstein, o ancora la sala da pranzo dipinta da Kandinsky nel suo Interno del 1909. Un catalogo di meravigliose soluzioni architettoniche in gif, che potete ...

