ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 marzo 2019) Rebecca Leigh, quarantenne del Maryland, ha avuto unfaceva. Una pratica che solitamente rientra tra i metodi di riabilitazione per chi ha avuto problemi simili, la donna invece ha dovuto fare i conti con il problema opposto. L’episodio risale a ottobre 2017 ma la storia, come scrive la stessa blogger sul suo profilo Instagram, è stata resa nota solo oggi. Colpa di unache le ha stappato ladestra, una delle quattro arterie che forniscono sangue al cervello. Durante la verticale hollowback, tenuta per cinque minuti, ha iniziato a sentire debole e ad avere un forte mal di testa.“Mi sono seduta e ho cercato di farmi la coda di cavallo, ma il mio braccio sinistro è caduto senza che io potessi controllarlo”, ha spiegato la donna che due giorni dopo si è accorta di altri effetti: l’occhio destro abbassato e le pupille di ...

TutteLeNotizie : Colpita da ictus mentre fa yoga, una posizione estrema le ha strappato la carotide destra… - Cascavel47 : Colpita da ictus mentre fa yoga, una posizione estrema le ha strappato la carotide destra: “Il mio braccio è caduto… - egitto86 : RT @Corriere: Rebecca, colpita da un ictus mentre fa yoga: la posizione estrema le lacera un’arteria -