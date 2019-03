Clima | studio | l’UE può tagliare le emissioni del 50% al 2030

meteoweb.eu

(Di martedì 26 marzo 2019) Secondo un rapporto elaborato da Sandbag, think tank specializzato in politichetiche, l’Europa disporrebbe già di tecnologie e legislazione per rispettare l’impegno di riduzione delledi almeno il 40% entro il: secondo le proiezioni di Sandbag, le legislazioni già approvate dall’UE, come il pacchetto energia pulita che riceverà il via libera dalla plenaria di Strasburgo oggi, le nuove regole perledi automobili e le annunciate chiusure di impianti energetici a carbone in tutta Europa, avrebbero il potenziale per ridurre del 50% ledi gas serra. Secondo Sandbag, ciò implica che la discussione sulle ambizionitiche dell’Europa neldovrebbe concentrarsi su una riduzione di “almeno il 50%” dellerispetto ai livelli del 1990.L'articolo: l’UE puòle ...

