Cittadinanza Ramy | Patuanelli M5S | “Di Maio è riuscito a convincere Salvini | atto

Salvini : «Sì alla Cittadinanza per Ramy» - Di Maio : «L’ho convinto» | :

Cittadinanza a Ramy - Salvini dà il suo ok : ‘Come se fosse mio figlio’ : Arriva l’ok per la Cittadinanza italiana di Ramy, il ragazzino 13enne divenuto un eroe dopo aver salvato i propri compagni dall’attentatore sullo scuolabus di Milano. Quando sembrava pronta a crearsi una nuova frazione all’interno del governo, con il vice-premier Di Maio da una parte e l’altro vice-presidente del consiglio, Salvini, dall’altra, è giunto l’ok da parte del titolare del Viminale. Il leader del Carroccio è uscito allo scoperto ...

Matteo Salvini al Maurizio Costanzo Show : sì a Cittadinanza a Ramy : "Si' alla cittadinanza a Ramy. Per me e' come se fosse mio figlio". Cosi' Matteo Salvini nel corso della registrazione del Maurizio Costanzo Show

Cittadinanza a Ramy - sì di Salvini : «Come mio figlio». Di Maio : «L’ho convinto io» : Il ministro dell'Interno dice sì alla Cittadinanza italiana al bimbo eroe: «Per atti di bravura e coraggio le leggi si possono superare»

Salvini : "Sì alla Cittadinanza a Ramy" <br> Il ragazzo : "Sono felicissimo - grazie" : Matteo Salvini annuncia il suo sì alla concessione della cittadinanza per motivi speciali a Ramy, il 13enne eroe del bus dirottato nel milanese la scorsa settimana. "È come se fosse mio figlio" ha detto il vicepremier che ieri aveva mostrato tutta la sua cautela, mentre le verifiche del Viminale erano in corso. Oggi la svolta. Ramy nelle ultime ore aveva precisato che la sua famiglia non ha precedenti penali. "Ramy è come se ...

Cittadinanza a Ramy - sì di Salvini : "E' come se fosse mio figlio" : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini dice: "Sì alla Cittadinanza a Ramy ", il ragazzino-eroe dell' autobus dirottato e incendiato da Ousseynou Sy a Milano . "Ha dimostrato di aver capito i valori ...

Ramy - Matteo Salvini a sorpresa : 'Sì alla Cittadinanza - è come mio figlio'. Di Maio sciacallo : 'Lieto che...' : Subito Di Maio si prende il merito e la butta in politica. 'Nei giorni scorsi', dice, 'avevo inviato una lettera proprio ai ministeri competenti per chiedere loro di conferire la cittadinanza per ...

Salvini : "Sì alla Cittadinanza a Ramy - è come se fosse mio figlio" : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini inverte la rotta sulla questione della cittadinanza a Ramy , il ragazzino-eroe dell' autobus dirottato e incendiato da Ousseynou Sy a Milano . "Ha dimostrato di ...

Salvini dà la Cittadinanza a Ramy - il ragazzo : “Sono contento - penso di meritarmela” : Ramy Shehata, il ragazzino eroe, appena la notizia, ha ringraziato Di Maio e Salvini e ha aggiunto: "penso di meritare la cittadinanza italiana, ma questa notizia non me l'aspettavo. Oggi avevo in programma di andare a seguire una partita di calcio con i miei amici, festeggerò con loro''.Continua a leggere

Cittadinanza a Ramy : sono contentissimo : ROMA, 26 MAR - "Salvini ha appena detto sì alla Cittadinanza per mio figlio Ramy? Io non ne so ancora niente, se fosse così sarei contentissimo, e sarà contento anche mio figlio Rami, che è qui con me,...

Salvini : 'Sì Cittadinanza a Ramy - è come mio figlio'. Di Maio : 'Felice di averlo convinto' | : Il ministro dell'Interno apre alla concessione della cittadinanza per il 13enne di origini egiziane che ha chiamato i soccorsi durante il sequestro del bus da parte di Ousseynou Sy nel Milanese. Il ...

Ramy - Matteo Salvini a sorpresa : "Sì alla Cittadinanza - è come mio figlio". Di Maio sciacallo : "Lieto che..." : "La cittadinanza a Ramy? Sì e un po' come fosse mio figlio, poi devo far rispettare le leggi ma in atti di particolare impegno civile le cose si possono fare, se ci sono cavilli da superare lo faccio". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini nel corso della registrazione della puntata del Maur

Salvini dice sì alla Cittadinanza a Ramy : "È come mio figlio" : 'Sì alla cittadinanza a Ramy perché è come se fosse mio figlio e ha dimostrato di aver capito i valori di questo Paese, ma il ministro è tenuto a far rispettare le leggi. Per atti di bravura o ...

Salvini dice sì alla Cittadinanza a Ramy : 'È come mio figlio' : 'Sì alla cittadinanza a Ramy perché è come se fosse mio figlio e ha dimostrato di aver capito i valori di questo Paese, ma il ministro è tenuto a far rispettare le leggi. Per atti di bravura o ...