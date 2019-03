Ciclismo | Tom Dumoulin | “Mai stato così bene | ora riposo e poi la Liegi Pronto per il

oasport

(Di martedì 26 marzo 2019) Tomnon ha ancora vinto nel 2019 ma il trionfatore del Giro d’Italia 2017 sembra particolarmente convinto dei propri mezzi in vista di una stagione che si preannuncia particolarmente intensa. L’olandese ha incominciato con due top ten nelle classifiche generali di UAE Tour e Tirreno-Adriatico, poi ha concluso la Milano-Sanremo all’undicesimo posto e ora si lancia verso i prossimi grandi appuntamenti (il suo obiettivo principale è il Giro d’Italia): “La forma non è né pessima né eccezionale. Sono al punto in cui devo essere in questo momento della stagione e se devo essere sincero non sono probabilmente maicome dimostra il quarto posto alla Tirreno“.Queste le dichiarazioni che il capitano del Team Sunweb ha rilasciato a Cyclingnews soffermandosi anche su quanto successo durante la Classicissima: “Ho cercato di seguire ...

