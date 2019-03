Ciclismo | si chiamerà Castellania Coppi il paese che diede i natali al Campionissimo

oasport

(Di martedì 26 marzo 2019), comune in provincia di Alessandria, si: ilchealcambia nome e si lega ancora di più al leggendario Fausto, che spaccò a metà l’Italia con il dualismo con Gino Bartali. La decisione è stata presa, come riporta “La Gazzetta dello Sport“, dal Consiglio Regionale del Piemonte.La proposta era arrivata dalla Giunta Regionale dato che nel 2019 ricorrono i cento anni dalla nascita del, che nacque appunto ail 15 settembre 1919 e morì a Tortona il 2 gennaio 1960 a causa della malaria. La sua tomba, così come quella del fratello Serse, morto per una caduta al Giro del Piemonte del 1951, è stata meta di pellegrinaggi da parte dei tifosi nel corso degli anni. Ora il suo nome resterà indelebile nella nuova denominazione del comune del ...

