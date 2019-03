Chiesa-Juventus | Paratici ha stabilito il budget | offerta monstre

Juventus - Chiesa nel mirino di Paratici. Anche l’Inter ci prova : Juventus Chiesa – Le voci di mercato non smettono mai di cessare e, la Juventus, rimane in agguato su tutti i probabili colpi di mercato. I bianconeri sono in pole position per Chiesa, che insieme a Zaniolo è considerato un elemento fondamentale per continuare a basare la squadra su uno zoccolo duro “made in Italy”. Certo, […] L'articolo Juventus, Chiesa nel mirino di Paratici. Anche l’Inter ci prova proviene da ...

CHIESA JUVENTUS- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus sarebbe pronta a mettere le mani su Federico Chiesa. Un affondo reale e concreto che potrebbe essere concretizzato già a partire dalla prossima sessione di mercato estivo. La Juventus, come sottolineato da Alfredo Pedullà sui canali di "SportItalia", avrebbe già avviato i contatti

Mercato Juventus - non solo Chiesa : c’è la pazza idea a centrocampo : Mercato Juventus – Paratici è “on fire” per quanto riguarda il Mercato. Federico Chiesa sarà uno dei protagonisti del prossimo Mercato. Infatti, come conferma ‘Rai Sport’ la Juventus è in pole per l’esterno della Fiorentina ma il calciatore piace parecchio anche all’estero, con Liverpool e Bayern Monaco che stanno monitorando le sue prestazioni. Sull’azzurro ci sono anche Inter e Milan, con i ...

Juventus - Ceccarini : 'Solo i bianconeri possono prendere Chiesa' : La Juventus è concentrata sul finale di stagione, anche se la dirigenza juventina inevitabilmente sta già facendo alcune valutazioni sul mercato. In particolare in questi giorni ai bianconeri è accostato il nome di Federico Chiesa. Il talento azzurro piace a molti club anche se la Fiorentina non si priverà di lui a cuor leggero. Del futuro di Federico Chiesa ne ha parlato Niccolò Ceccarini, direttore di RMC Sport, a Radio Marte affermando che ...

Mercato Juventus- La Juventus si prepara a recitare una parte d'assoluta protagonista in vista della prossima sessione di Mercato estiva. Bianconeri pronti a tentare l'affondo reale e concreto su Federico Chiesa, primo obiettivo del prossimo Mercato juventino. Il giocatore ha catturato le attenzioni della dirigenza bianconera grazie alla sua grinta, dedizione a lavoro e grande

Juventus - Valcareggi : 'Chiesa? Bianconeri in vantaggio - si sono mossi come sanno fare' : È sempre tempo di trattative di mercato, nonostante manchino ancora alcuni mesi all'inizio ufficiale del calciomercato estivo. Le grandi squadre soprattutto stanno già programmando i loro trasferimenti, ed una delle più attive sembra proprio la Juventus. Dopo l'ufficializzazione a parametro zero del centrocampista gallese Aaron Ramsey, che arriverà in estate dall'Arsenal, i Bianconeri si stanno muovendo anche sul settore difensivo ed in quello ...

CHIESA JUVENTUS- La Juventus si prepara a tentare l'assalto reale e concreto su Federico Chiesa. L'attaccante della Fiorentina resta un chiaro obiettivo dei bianconeri, ma soprattutto di Paratici, il quale avrebbe individuato nell'attaccante viola il giusto rinforzo in vista della prossima stagione bianconera. Grinta, talento e margini di miglioramento notevoli. Chiesa rappresenta il giusto identikit

Juventus ed Inter pronte a darsi battaglia sul mercato per i due più grandi talenti della Fiorentina. Non solo Chiesa: la sfida si è estesa anche al difensore Milenkovic, classe 1997 convince pienamente gli uomini mercato di entrambi i club. Nerazzurri e bianconeri sono pronti a mettere sul piatto milioni di euro pur di assicurarsi

CHIESA JUVENTUS- Come evidenziato dalle ultime notizie di mercato, la Juventus sarebbe pronta a tentare l'assalto reale e concreto su Federico Chiesa. La Fiorentina, dal canto suo, potrebbe decidere di aprire alla potenziale cessione solamente dinanzi ad un'offerta cash da circa 70 milioni di euro. La Juventus osserva interessata, ma la sensazione è che Paratici

CHIESA JUVENTUS- Fabio Paratici sarebbe pronto a tentare l'affondo reale e concreto su Federico Chiesa, attaccante attualmente in forza alla Fiorentina. Grinta, talento, classe e margini di miglioramento notevoli. Chiesa rappresenterebbe il profilo ideale per la squadra bianconera, soprattutto in ottica futura. Tuttavia, ora come ora, la Fiorentina valuta il suo giocatore circa 70 milioni

Tutti pazzi per Federico Chiesa : Inter e Juventus a duello - Fiorentina “rassegnata” : Federico Chiesa al centro di un duello di mercato tra le rivali storiche Inter e Juventus, la Fiorentina potrebbe perdere il suo fenomeno in estate La Fiorentina sa bene che sarà molto difficile trattenere Federico Chiesa nella prossima estate. Dopo aver resistito agli assalti del Napoli nella scorsa annata, quella che verrà potrebbe essere la sessione di calciomercato dell’addio dell’esterno al club viola. Quasi impossibile ...

Mercato Juventus - via Douglas Costa : i bianconeri preparano la super offerta per Chiesa : Mercato Juventus – La stagione è entrata nella fase decisiva, in particolar modo importanti obiettivi per la Juventus che punta a vincere campionato e Champions League. La Serie A può essere considerata già in tasca mentre in Europa ha staccato il pass per i quarti di finale della competizione e dovrà vedersela con l’Ajax. Ma la dirigenza pensa anche al Mercato, in particolar modo l’intenzione è quella di piazzare colpi ...

CHIESA JUVENTUS- Fabio Paratici si prepara a mettere le mani su Federico Chiesa. L'attaccante viola, come riportato nelle scorse settimane, rappresenta il primo obiettivo del mercato bianconero in vista della prossima stagione. La Juventus avrebbe individuato nell'attaccante della Fiorentina il giusto rinforzo in vista della prossima stagione. Grinta, corsa, qualità nell'uno contro uno e grande