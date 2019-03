Chiara Ferragni e Fedez | Leone prova a dire «mamma» Il tenero video fa il giro del web

Chiara Ferragni e Fedez - Leone inizia le prove per dire «mamma». Il tenero video fa il giro del web : Chiara Ferragni, Fedez e il tenero video di Leone alle prese con le "prove generali" di lallazione. Il rapper ha appena postato sul suo profilo Instagram un filmato che ha commosso il web....

Chiara Ferragni in mutande e reggiseno - i fan notano un particolare : «Ti si vede...» : Non è la prima foto hot che Chiara Ferragni pubblica su Instagram, ma quest'ultima ha provocato un particolare fermento tra i fan. La blogger da oltre 16 milioni di follower, infatti,...

Chiara Ferragni e Fedez nella bufera per la foto di Leone nella Lamborghini : 'Zero umiltà' : Nuove pesanti critiche in queste ore hanno avvolto una delle coppie più chiacchierate e discusse dello showbiz italiano. Stiamo parlando di Fedez e Chiara Ferragni, i quali hanno dovuto fare i conti con le dure critiche da parte dei fan, i quali non hanno gradito lo scatto che recentemente i Ferragnez hanno postato sui social, il quale ritrae il piccolo Leone alla guida di una Lamborghini giocattolo. Il figlio di Chiara Ferragni e Fedez nella ...

Michele Mirabella contro Chiara Ferragni : “Ha inventato il modo di non lavorare e guadagnare i milioni. E’ premio nobel della furbizia” : Per anni ha dato il buongiorno ai telespettatori di Rai 3 con Buongiorno Elisir con autorevolezza e serietà. Ora Michele Mirabella, il professore per eccellenza della televisione italiana, ha deciso di mostrare anche la parte più leggera e spensierata di sé. Grazie al programma Vieni da Me, ospite di Caterina Balivo, Mirabella è stato messo alla prova con il gioco “Quanti ne riconosci…”. Lo scopo? Riconoscere – e commentare – i ...

Chiara Ferragni posta una foto di lei a 5 anni - ma i fan la criticano per un particolare : «Orribile» : Chiara Ferragni e la sua tenera foto a 5 anni. Su Leggo.it le ultime novità. L’influencer più famosa del mondo ha postato sul suo profilo Instagram uno scatto che la vede ritratta da bambina. Boccoli biondi e grandi occhi azzurri. La somiglianza con Leone è evidente, ma l’attenzione dei fan è catturata da un altro particolare. «Ma che frangetta avevi? È fatta in casa?». E ancora: «Neanche tu sei sfuggita alla frangetta». E i soliti ...

Quanto guadagna Chiara Ferragni al mese e a post. Lo stipendio : Quanto guadagna Chiara Ferragni al mese e a post. Lo stipendio stipendio Chiara Ferragni, Quanto è pagata Numeri da capogiro per la Chiara Ferragni nazionale che fa parte della top ten degli influencer più pagati al mondo. Ma in cosa consiste precisamente il lavoro di influencer? Quanto percepisce la Ferragni al mese e per post? Scopriamone tutti i dettagli insieme. Quanto guadagna Chiara Ferragni: il confronto con la collega Chiara Biasi Non ...

Gue Pequeno contro Fedez “bravo a ricalcare i passi delle star mondiali”; parla anche di Sfera Ebbasta e Chiara Ferragni : Il neo giudice di The Voice si confessa. Venerdì sera, ospite del programma TV La Confessione, di Peter Gomez, ha parlato del collega Fedez e di Sfera Ebbasta ma anche del matrimonio del rapper con la fashion influencer Chiara Ferragni. La coppia ha anche un figlio, Leone, protagonista - suo malgrado .- di numerose pubblicazioni sui social. Gue Pequeno ha raccontato la sua antipatia nei confronti di Fedez, una sensazione "a pelle", senza ...

Chiara Ferragni e una Lamborghini per il piccolo Leone - i fan : "Non hai umiltà" : Recentemente si sono sono svolti i festeggiamenti per il primo compleanno di Leone, il figlio (già grande ereditiero) di Chiara Ferragni e Fedez. Un party che non è sfuggito dalle critiche dei fan: non solo perché ha ostentato un inutile opulenza ma, secondo alcuni, i coniugi hanno dimostrato nuovamente di non avere nessuna umiltà.Nel mirino è finita una foto in cui Chiara Ferragni e Fedez, sono immortalati vicino il piccolo Leone, che è seduto ...

Chiara Ferragni e la tenera foto di Fedez e Leone nella vasca. I fan notano 2 particolari : Chiara Ferragni e la tenera foto di Fedez e Leone nealla vasca. L'influencer ha appena postato su Instagram uno dolce scatto che vede ritratti il marito e il figlioletto intenti a fare il...

Chiara Ferragni - la sorella Valentina corre in clinica per un'emergenza : Corsa in clinica per la sorella di Chiara Ferragni, Valentina. Su Leggo.it gli ultimi aggiornamenti. L'influencer, cognata di Fedez, ha davvero avuto una brutta avventura, trascorrendo ore...

Chiara Ferragni e la tenera foto di Fedez e Leone nella vasca. I fan notano 2 particolari : Chiara Ferragni e la tenera foto di Fedez e Leone nealla vasca. L'influencer ha appena postato su Instagram uno dolce scatto che vede ritratti il marito e il figlioletto intenti a fare il...

Chiara Ferragni e Fedez - odio senza confini. La foto di Leone che scatena gli insulti : Ancora nel vortice delle polemiche Chiara Ferragni e Fedez. Questa volta è stato un regalo che ha ricevuto il piccolo Leone a scatenare gli utenti di Instagram. Giorni fa il piccolo ha compiuto un anno e i genitori hanno postato una foto in cui si trova a bordo di una fiammante Lamborghini bianca, u

Chiara Ferragni - la sorella Valentina corre in clinica per un'emergenza : Corsa in clinica per la sorella di Chiara Ferragni, Valentina. Su Leggo.it gli ultimi aggiornamenti. L'influencer, cognata di Fedez, ha davvero avuto una brutta avventura, trascorrendo ore...

Chiara Ferragni - la sorella Valentina corre in clinica per un'emergenza. Ecco cosa sta succedendo : Corsa in clinica per la sorella di Chiara Ferragni, Valentina. L'influencer, cognata di Fedez, ha davvero avuto una brutta avventura, trascorrendo ore concitate in una clinica. Ecco cosa è...