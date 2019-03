Cesare Battisti | verbali dell’interrogatorio | “Mia latitanza sostenuta da editoria e

ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 marzo 2019) “Torregiani e Sabbadin dovevano solo essere feriti”. “dae politica”. “Mai avuto a che fare con malavita italiana o straniera”. Sono solo alcune delle dichiarazioni dell’ex terroristadurante l’interrogatorio nel carcere di Oristano. Oltre ad ammettere le sue responsabilità in quattro omicidi, l’ex componente dei Proletari Armati per il Comunismo ha ricostruito altri particolari sia della suache del periodo del suo attivismo terrorista. Il tutto messo in un verbale di cui sono stati resi pubblici ampi stralci.GLI OMICIDI TORREGGIANI E SABBADIN “Sicuramente non cambia nulla per quanto riguarda la mia posizione, ma tengo per la verità storica che mi riguarda a dire che nei confronti di Torregiani e di Sabbadin la maggior parte del gruppo dei Pac, me compreso, aveva deciso ...

