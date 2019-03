Centrodestra | Tajani | Salvini non ci crede? Ci credono gli Italiani

Antonio Tajani sul governo : 'Non pensa al futuro dell'Italia - Centrodestra unica soluzione per far ripartire il Paese' : Nel blocco politico di "Pomeriggio Cinque" di venerdì 22 marzo è stato ospite Antonio Tajani , presidente del Parlamento europeo e vicepresidente di Forza Italia . Nell'occasione, Tajani ha affrontato ...